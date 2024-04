Si allargano i richiami di insaccati diffusi nel fine settimana. Il Ministero della Salute, infatti, ha segnalato un lotto di salame nostrano e soppressa per rischio microbiologico.

Il richiamo del salame e della soppressa

Il Ministero ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame nostrano con aglio e di soppressa nostrana con aglio a marchio Macelleria Martini Mario. Anche in questo caso, la ragione indicata è la presenza di Listeria monocytogenes. I prodotti interessati sono venduti in pezzi da 1-2 kg con il numero di lotto 166/24.

Il Salumificio F.lli Scapocchin Srl ha prodotto i salami richiamati per la Macelleria Martini Mario. Lo stabilimento di produzione si trova in via Giorgio La Pira 14, a Camposampiero, in provincia di Padova.

Come accennato sopra, il Ministero della Salute aveva già pubblicato il richiamo un lotto di salame nostrano e uno di salame nostrano con aglio del Salumificio F.lli Scapocchin.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori che invece fossero in possesso delle referenze richiamate possono restituirle al punto vendita d’acquisto.

Aggiornamento

