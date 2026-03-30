Nel fine settimana, si è allargata l’allerta per il ragù di soia in barattolo con possibili corpi estranei: diversi marchi coinvolti. Il Ministero della Salute, inoltre, ha segnalato anche i richiami di filetti di cernia surgelati, anch’essi per rischio corpi estranei, un altro filone di tonno decongelato per istamina, e salamella di suino per rischio microbiologico.

Il richiamo del ragù di soia

Il Ministero della Salute ha pubblicato i richiami precauzionali da parte dell’operatore di un lotto di ragù di soia biologico a marchio Trevisan, uno del sugo bolognese vegano con verdure a marchio Bertagni, e un lotto del sugo alla bolognese veg a marchio Arrighi. In tutti i casi, il motivo indicato sugli avvisi di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei.

I prodotti interessati sono i seguenti:

Ragù di soia biologico Trevisan, in vasetti da 190 grammi, con il numero di lotto 040328 e il termine minimo di conservazione (TMC) 04/03/2028;

Sugo bolognese vegano con verdure Bertagni, in vasetti da 285 grammi, con il numero di lotto S051E e il TMC 20/08/2028;

Sugo alla bolognese veg Arrighi, in vasetti da 320 grammi, con il numero di lotto S057F e il TMC 26/02/2029.

L’azienda Cereal Terra Srl ha prodotto il ragù di soia a marchio Trevisan richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova via Ricardesco 15/17, a Ciriè, nella città metropolitana di Torino. L’azienda Fattorie Umbre Srl invece ha prodotto i sughi alla bolognese Bertagni e Arrighi, rispettivamente per Euro Buying & Marketing GmbH e per Pasta Berruto Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in Vocabolo San Carlo, Zona Industriale, a Calvi dell’Umbria, in provincia di Terni (marchio di idnetificazione IT1691CE).

In precedenza, il Ministero e NaturaSì avevano già diffuso il richiamo di un lotto di ragù di soia bio prodotto da Cereal Terra per la possibile presenza di corpi estranei (leggi qui il primo richiamo del ragù di soia). È probabile che tutti i prodotti coinvolti siano preparati con la stessa materia prima, forse i fiocchi di soia biologici ritirati a metà mese per la potenziale presenza di corpi estranei (leggi qui il richiamo dei fiocchi soia).

Il richiamo dei filetti di cernia

I supermercati Iperal, Tigros e Tosano, la catena di discount Aldi e il Ministero della Salute hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di filetti di cernia indopacifica surgelati a marchio Blu Mares. La ragione indicata, anche in questo caso, è la possibile presenza di corpi estranei. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 400 grammi, con il numero di lotto 19A25 e il TMC 18/01/2028.

L’azienda Seagreen Enterprises LTD ha prodotto i filetti di cernia richiamati per Nettuno Alimentari Spa in uno stabilimento di produzione in Pakistan (marchio di identificazione TEC-01/87).

Il richiamo del filone di tonno decongelato

Il Ministero ha pubblicato anche il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di filone di tonno a pinne gialle decongelato senza pelle a marchio Coromeu. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo in questo caso è la presenza di istamina oltre i limiti di legge. Il prodotto interessato è venduto sfuso, con il 20261008399 e la data di scadenza 28/03/2026 (ormai già passata).

L’azienda Coromeu Srl ha prodotto il filone di tonno decongelato richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via degli Ortolani 26, ad Alghero, nella città metropolitana di Sassari (marchio di identificazione IT Y2N9V UE).

Il richiamo della salamella

Il Ministero della Salute, infine, ha diffuso il richiamo precauzionale ad opera del produttore di un lotto di salamella contadina di suino a marchio Fior di Scelta. La ragione indicata è la possibile presenza di Salmonella. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 300 grammi, con il numero di lotto 26124 e la data di scadenza 28/03/2026, anch’essa già passata.

L’azienda Carni Celin Srl ha prodotto la salamella richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Stazione 119/I, a Mirano, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione IT 2361-P CE).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 65 richiami, per un totale di 158 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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