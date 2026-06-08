Nel fine settimana, il Ministero della Salute ha segnalato due nuovi richiami: si tratta di un lotto di würstel Suillo Fiorucci per allergeni non dichiarati e di numerosi lotti di uova biologiche per rischio microbiologico.

Il richiamo dei würstel Suillo Fiorucci

Il Ministero, come accennato, ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di würsel con carne di suino Suillo Fiorucci. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza degli allergeni caseine (proteine del latte), nonostante l’indicazione in etichetta “senza latte, lattosio e caseinati”. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 160926LM e il termine minimo di conservazione (TMC) 16/09/2026.

L’azienda Salumificio Scarlino Srl ha prodotto i würstel richiamati per Cesare Fiorucci Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in Strada Provinciale 360 per Casarano, km 10.300, a Ugento, in provincia di Lecce (marchio di identificazione IT 1253 L CE)

A scopo precauzionale, si raccomanda quindi alle persone allergiche alle proteine del latte di non consumare i würstel Suillo Fiorucci con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il consumo del prodotto interessato invece non presenta rischio per le persone che non sono allergiche al latte.

Il richiamo delle uova biologiche

Il Ministero della Salute ha pubblicato anche il richiamo da parte dell’operatore di nove lotti di uova fresche da agricoltura biologica categoria A a marchio Bio Fattoria. La ragione indicata, in questo caso è la presenza di Salmonella typhimurium. I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 4 uova, 6 uova e 30 uova, con i numeri di lotto 200526, 210526, 220526, 230526, 240526, 250526, 260526, 270526 e 280526, e le relative date di scadenza 17/06/2026, 18/06/2026, 19/06/2026, 20/06/2026, 21/06/2026, 22/06/2026, 23/06/2026, 24/06/2026 e 25/06/2026.

L’azienda Fattoria Paradello Società Agricola S.S. ha prodotto le uova richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via Paradello 9, a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia (marchio di identificazione C.I. N. IT017084).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare le uova con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 109 richiami e ritiri, per un totale di 238 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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