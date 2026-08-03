Il Ministero della Salute ha segnalato, con più di 10 giorni di ritardo, il richiamo da parte del produttore di un lotto di uova fresche da allevamento all’aperto M a marchio Delizie del Sole Eurospin. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di un rischio microbiologico dovuto a Salmonella enteritidis. Il prodotto in questione è venduto in cartoni da 6 uova, con il numero di lotto 1IT040VR006 e la data di scadenza 04/08/2026, quasi trascorsa a causa del notevole ritardo di pubblicazione da parte del Ministero e la totale assenza di comunicazione online di Eurospin.

L’azienda Agricola TreValli Società Cooperativa (Gruppo AIA-Veronesi) ha prodotto le uova richiamate per Eurospin. Lo stabilimento di produzione si trova in Aeroporto 18, a Caselle di Sommacampagna, in provincia di Verona (marchio di identificazione IT Q8C3N).

In precedenza, il Ministero della Salute e diverse catene di supermercati avevano già pubblicato il richiamo dello stesso lotto di uova vendute con il marchio Ariaperta AIA e Selex (leggi qui l’articolo sul primo richiamo di uova da allevamento all’aperto).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare le uova con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 152 richiami e ritiri, per un totale di 384 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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