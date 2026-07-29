I supermercati Alì ed Esselunga hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di fichi essiccati biologici a marchio Noberasco. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di valori di ocratossina A superiori ai limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto L6075A e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/03/2027.
L’azienda Noberasco Spa ha prodotto i fichi essiccati richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in località Paletta 1, a Carcare, in provincia di Savona.
A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda quindi di non consumare i fichi essiccati con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.
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© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Esselunga
Giornalista professionista, redattrice de Il Fatto Alimentare. Biologa, con un master in Alimentazione e dietetica applicata. Scrive principalmente di alimentazione, etichette, sostenibilità e sicurezza alimentare. Gestisce i richiami alimentari e il ‘servizio alert’.
Alle volte mi chiedo se sia meglio il DDT o una ocratossina!
Provenienza dei fichi?
Turchia??
Non è indicata nel modulo di richiamo.