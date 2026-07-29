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Fichi secchi in una ciotola su un tavolo di legno
Richiami e ritiri

I supermercati Alì ed Esselunga hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di fichi essiccati biologici a marchio Noberasco. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di valori di ocratossina A superiori ai limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto L6075A e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/03/2027.

L’azienda Noberasco Spa ha prodotto i fichi essiccati richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in località Paletta 1, a Carcare, in provincia di Savona.

Fichi essiccati biologici Noberasco richiamo 28.07.2026
I fichi essiccati biologici richiamati da Noberasco per la presenza di valori di ocratossina A superiori ai limiti di legge

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda quindi di non consumare i fichi essiccati con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 148 richiami e ritiri, per un totale di 377 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Esselunga

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Enrigo
Enrigo
29 Luglio 2026 12:02

Alle volte mi chiedo se sia meglio il DDT o una ocratossina!

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Mauro
Mauro
29 Luglio 2026 13:08

Provenienza dei fichi?
Turchia??

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Valeria Nardi
Valeria Nardi
Reply to  Mauro
29 Luglio 2026 14:25

Non è indicata nel modulo di richiamo.

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