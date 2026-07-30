Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di 60 lotti di caciocavallo fresco e due lotti di caciotta fresca dell’Azienda Agricola Renzini Sila. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Escherichia coli STEC/VTEC rilevata nel latte di massa prelevato in data 20/07/2026. I prodotti interessati sono i seguenti:

Caciocavallo fresco, venduto forme intere da 1,5 kg, appartenenti ai lotti numero 24/04/2026, 27/04/2026, 28/04/2026, 30/04/2026, 04/05/2026, 05/05/2026, 06/05/2026, 07/05/2026, 10/05/2026, 11/05/2026, 12/05/2026, 13/05/2026, 14/05/2026, 16/05/2026, 18/05/2026, 19/05/2026, 20/05/2026, 21/05/2026, 22/05/2026, 23/05/2026, 25/05/2026, 26/05/2026, 27/05/2026, 28/05/2026, 29/05/2026, 30/05/2026, 31/05/2026, 01/06/2026, 03/06/2026, 04/06/2026, 08/06/2026, 09/06/2026, 10/06/2026, 11/06/2026, 13/06/2026, 14/06/2026, 15/06/2026, 16/06/2026, 17/06/2026, 18/06/2026, 20/06/2026, 22/06/2026, 23/06/2026, 24/06/2026, 25/06/2026, 27/06/2026, 29/06/2026, 30/06/2026, 01/07/2026, 02/07/2026, 03/07/2026, 06/07/2026, 07/07/2026, 08/07/2026, 09/07/2026, 11/07/2026, 13/07/2026, 14/07/2026, 15/07/2026, e 16/07/2026 (corrispondenti alle date di produzione), con la data di scadenza a tre mesi;

Caciotta fresca, venduta in forme da 900 grammi, appartenenti ai lotti numero 07/05/2026 e 10/05/2026 (corrispondenti alle date di produzione), con la data di scadenza a tre mesi.

L’Azienda Agricola Renzini ha prodotto il caciocavallo e le caciotte richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in località Canalicchi, a Bocchigliero, in provincia di Cosenza (marchio di identificazione 018CS0981C).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 149 richiami e ritiri, per un totale di 379 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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