Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di alcuni lotti e tipologie di preparato gastronomico congelato a base di brodo e varie carni a marchio Shinzui Ramen. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la mancata autorizzazione dello stabilimento. I prodotti interessati sono i seguenti:

Tonkotsu ramen, in confezioni da 605 grammi, appartenente ai lotti 260211TONS con il termine minimo di conservazione (TMC) 10/02/2027 e 260217MIPS con il TMC 16/02/2027;

Tantan ramen, in confezioni da 705 grammi, con il numero di lotto 260216TANS e il TMC 15/02/2027;

Shoyu ramen, in confezioni da 595 grammi, appartenenti ai lotti 2602138H08 con il TMC 12/02/2027, e 260217MIPS con il TMC 16/02/2027;

Miso piccante ramen, in confezioni da 620 grammi, con il numero di lotto 260217MIPS e il TMC 16/02/2027;

Miso ramen, in confezioni da 620 grammi, con il numero di lotto 260212MIS e il TMC 11/02/2027.

L’azienda Shinzui Ramen di Toyama Melgar Jose Miguel ha prodotto le referenze richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via Achille Grandi 4/6, a Peschiera Borromeo, nella città metropolitana di Milano.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i termini minimi di conservazione e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 152 richiami e ritiri, per un totale di 389 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: iStock (copertina), Ministero della Salute