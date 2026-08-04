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Ciotola di ramen
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di alcuni lotti e tipologie di preparato gastronomico congelato a base di brodo e varie carni a marchio Shinzui Ramen. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la mancata autorizzazione dello stabilimento. I prodotti interessati sono i seguenti:

  • Tonkotsu ramen, in confezioni da 605 grammi, appartenente ai lotti 260211TONS con il termine minimo di conservazione (TMC) 10/02/2027 e 260217MIPS con il TMC 16/02/2027;
  • Tantan ramen, in confezioni da 705 grammi, con il numero di lotto 260216TANS e il TMC 15/02/2027;
  • Shoyu ramen, in confezioni da 595 grammi, appartenenti ai lotti 2602138H08 con il TMC 12/02/2027, e 260217MIPS con il TMC 16/02/2027;
  • Miso piccante ramen, in confezioni da 620 grammi, con il numero di lotto 260217MIPS e il TMC 16/02/2027;
  • Miso ramen, in confezioni da 620 grammi, con il numero di lotto 260212MIS e il TMC 11/02/2027.
Shinzui Ramen richiamo
I cinque prodotti richiamati per la mancata autorizzazione dello stabilimento

L’azienda Shinzui Ramen di Toyama Melgar Jose Miguel ha prodotto le referenze richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via Achille Grandi 4/6, a Peschiera Borromeo, nella città metropolitana di Milano.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i termini minimi di conservazione e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 152 richiami e ritiri, per un totale di 389 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: iStock (copertina), Ministero della Salute

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Remo Brunetti
Remo Brunetti
4 Agosto 2026 21:13

Ho provato a fare una donazione in banca con un bonifico, ma sembra che l’iban non corrisponda. cortesemente potreste farmi avere un Iban giusto? Grazie Remo Brunetti

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Roberto La Pira
Roberto La Pira
Reply to  Remo Brunetti
5 Agosto 2026 10:32

Le coordinate bancarie sono corrette

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