Il Ministero della Salute ha pubblicato due nuovi richiami: si tratta di semi per germogli biologici Rapunzel per rischio microbiologico e di noccioli di albicocca bio per un problema di etichettatura.

Il richiamo dei semi per germogli Rapunzel

Il Ministero, come accennato, ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore dei semi per germogli da coltivazione biologica ‘Wellness Sprossen-Mix’, ‘Vital Sprossen-Mix’ e ‘Rotklee’ BioSnacky Rapunzel. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Escherichia coli produttore di Shiga-tossina (STEC) in semi di trifoglio rosso biologico. I prodotti in questione sono venduti in confezione da 40 grammi con il termine minimo di conservazione (TMC) 12/2028 e i codici articolo 690320 (‘Wellness Sprossen-Mix’ EAN 4006040169574), 690660 (‘Vital Sprossen-Mix’ EAN 4006040169895) e 690280 (‘Rotklee’ EAN 4006040169871).

L’azienda Rapunzel Naturkost GmbH & Co. KG ha prodotto i semi per germogli bio. Lo stabilimento di produzione si trova in Rapunzelstraße 1, a Legau, in Germania. I prodotti interessati sono stati distribuiti esclusivamente nella provincia autonoma di Bolzano.

Il richiamo dei noccioli di albicocca

Il Ministero della Salute ha diffuso anche il richiamo da parte del produttore di cinque lotti di noccioli di albicocca amari biologici a marchio CiboCrudo. In questo caso, la ragione indicata è la presenza di “etichettatura non completa e informazioni non chiare nell’etichetta”. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 250 grammi, con i numeri di lotto LT241203, LT25o718, LT2602191, LT2603053, e LT26o515 e i TMC 31/12/2025 (già trascorso da ben sette mesi), 30/06/2026, 30/06/2026, 30/06/2027, e 31/05/2027.

L’azienda Neulabs Srl ha prodotto i noccioli di albicocca biologici richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in Strada Empolitana Seconda km 1.950, a Cerreto Laziale, nella città metropolitana di Roma Capitale.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con le caratteristiche sopra indicate. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 151 richiami e ritiri, per un totale di 383 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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