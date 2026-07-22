La catena low cost Action ha richiamato precauzionalmente il guanto resistente al calore per barbecue e forno a marchio Big Jef perché non soddisfa la classificazione di infiammabilità e il livello di resistenza al calore da contatto riportati sulla confezione: l’articolo non rispetta infatti i requisiti di resistenza al calore da contatto e di resistenza alla propagazione della fiamma, con rischio di ustioni.

Il prodotto è identificato dal codice articolo Action 2563896, modello 158963ACT, ed è stato venduto dal 14/04/2025 al 21/08/2025, ormai due anni fa (codice EAN 3560231560935, 3560231571702).

In via cautelativa, Action raccomanda di non utilizzare il guanto per barbecue e forno con le caratteristiche sopra indicate. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita Action più vicino. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Action Services & Distributie BV, al numero +31 228545750 e all’indirizzo servizioclienti@action.eu

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 144 richiami e ritiri, per un totale di 366 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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