Tra la serata di ieri e la mattinata di oggi sono stati pubblicati tre nuovi richiami. Il Ministero ha segnalato un lotto di fiocchi di soia per corpi estranei, Iperal quello di lupini cotti per alcaloidi, mentre Flying Tiger Copenhagen ha allargato il ritiro dei bicchieri con decorazioni per rischio chimico.

Il richiamo dei bicchieri Tiger

La catena di negozi Flying Tiger Copenhagen ha richiamato tutti i lotti dei bicchieri con stampa di zucche, arance, cuori rossi, fragole e limoni gialli. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la rilevazione di livelli elevati di piombo e cadmio nella stampa esterna dei bicchieri, che possono essere rilasciati nelle bevande oltre i limiti consentiti dall’UE per i materiali a contatto con gli alimenti.

Tutti i bicchieri interessati sono da 220 ml e hanno le seguenti caratteristiche:

Stampa di zucche, tutti i lotti venduti da agosto 2024 (codice articolo 3057450);

Stampa arance, tutti i lotti venduti da maggio 2025 (codice articolo 3062993);

Stampa piccoli cuori rossi, tutti i lotti venduti da gennaio 2024 (codice articolo 3052986);

Stampa fragole, tutti i lotti venduti da febbraio 2024 (codice articolo 3053912);

Stampa limoni gialli, tutti i lotti venduti da maggio 2024 (codice articolo 3055350).

Il precedente

In precedenza, lo scorso mese di gennaio, Flying Tiger Copenhagen aveva già richiamato anche tutti i lotti dei bicchieri da 220 ml con stampa di fiori singoli colori misti venduti da gennaio 2025 (codice articolo n. 3060031). In quel caso la catena aveva dichiarato soltanto una non conformità alla normativa europea sul contatto con gli alimenti dei bicchieri interessati. Ora è stato reso noto che il motivo di richiamo è lo stesso: livelli eccessivi di piombo e cadmio nella stampa (leggi qui il primo richiamo dei bicchieri Tiger).

Il richiamo dei lupini cotti

I supermercati Iperal, Tosano e il Ministero della Salute hanno diffuso il richiamo da parte del produttore di numerosi lotti di lupini cotti e salati a marchio Milani Remigio e C (aggiornamento del 19/03/2026). La ragione indicata in questo caso è la presenza di valori non ammessi di alcaloidi chinolizidinici segnalata dal fornitore di lupini secchi.

I prodotti interessati

Lupini cotti e salati in buste sottovuoto da 80 grammi, con il numero di lotto H5125 e il termine minimo di conservazione (TMC) 05/05/2026;

Lupini cotti e salati in buste sottovuoto da 200 grammi, appartenente ai lotti C5216 con il TMC 04/08/2026, E5195 con il TMC 14/07/2026, F5086 con il TMC 27/03/2026, F5188 con il TMC 07/07/2026, I5258 con il TMC 08/09/2026, J5142 con il TMC 22/05/2026, e K5258 con il TMC 15/09/2026;

Lupini cotti e salati in buste sottovuoto da 250 grammi, appartenenti ai lotti A5182 con il TMC 01/07/2026, A5196 con il TMC 15/07/2026, A5210 con il TMC 29/07/2026, I5209 con il TMC 28/07/2026, D5217 con il TMC 05/08/2026, D5244 con il TMC 01/09/2026, F5245 con il TMC 02/09/2026, F5252 con il TMC 09/09/2026, I5252 con il TMC 09/09/2026, C5259 con il TMC 16/09/2026, F5079 con i TMC 20/03/2026, G5083 con il TMC 24/03/2026, F5097 con il TMC 07/04/2026, G5097 con il TMC 07/04/2026, D5119 con il TMC 29/04/2026, A5126 con il TMC 06/05/2026, C5126 con il TMC 06/05/2026, I5139 con il TMC 19/05/2026, C5146 con il TMC 26/05/2026, A5161 con il TMC 10/06/2026, A5169 con il TMC 18/06/2026, C5171 con il TMC 20/06/2026, e G5086 con il TMC 27/03/2026;

Lupini cotti e salati in salamoia in secchielli da 1 kg, appartenenti ai lotti F6019 con il TMC 20/07/2026, C6036 con il TMC 06/08/2026, e J5245 con il TMC 03/03/202;

Lupini cotti e salati in salamoia in secchielli da 5 kg, appartenenti ai lotti B5259 con il TMC 17/03/2026, E5286 con il TMC 13/04/2026, E6019 con il TMC 20/07/2026, e E6033 con il TMC 03/08/2026.

L’azienda Milani Remigio e C. ha prodotto i lupini cotti richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Trieste 45 a Occhiobello, in provincia di Rovigo.

Il precedente

Il richiamo è molto probabilmente collegato a quello di un lotto di lupini secchi a marchio Cibón, diffuso ormai una settimana fa dai supermercati Coop e dal Ministero della Salute. Anche in quel caso, infatti, il motivo indicato era la presenza di alcaloidi chinolizidinici, composti naturali prodotti da alcune piante, soprattutto dai lupini, che possono avere effetti tossici sul sistema nervoso (leggi qui il primo richiamo di lupini per alcaloidi).

Il richiamo dei fiocchi di soia

Infine, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di fiocchi di soia biologici a marchio Bordoni 1845. Il motivo indicato sul provvedimento è la potenziale presenza di sassi o altri corpi estranei. Il prodotto interessato è distribuito in confezioni da 10 kg con il numero di lotto L6881 e il TMC 30/09/2027.

L’azienda Berkem Developpement Sas ha prodotto i fiocchi di soia richiamati per Bordoni 1845. Lo stabilimento di produzione si trova in rue Edouard Branly 2, a Tonneins, in Francia.

A scopo precauzionale, si raccomanda infine di non utilizzare i bicchieri di Flying Tiger Copenhagen e di non consumare i lupini cotti e i fiocchi di soia con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti segnalati possono quindi restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 46 richiami, per un totale di 128 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute