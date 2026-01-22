La catena di negozi Flying Tiger Copenhagen ha reso noto di aver richiamato tutti i lotti dei bicchieri in vetro con fiori colorati commercializzati nei suoi punti vendita a partire da gennaio 2025. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la non conformità alla normativa europea sul contatto con gli alimenti dei bicchieri interessati.

Il prodotto in questione è venduto in pezzi singoli da 220 ml, con il codice articolo 3060031: i bicchieri richiamati sono decorati con un motivo a fiori singoli di vari colori (vedi foto sotto).

A scopo precauzionale, la catena raccomanda alla clientela di interrompere immediatamente l’uso dei bicchieri segnalati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita Flying Tiger Copenhagen, che provvederà al rimborso completo degli articoli interessati.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 12 richiami, per un totale di 41 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

