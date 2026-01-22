MENU
Richiamo bicchiere Tiger
Richiami e ritiri

La catena di negozi Flying Tiger Copenhagen ha reso noto di aver richiamato tutti i lotti dei bicchieri in vetro con fiori colorati commercializzati nei suoi punti vendita a partire da gennaio 2025. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la non conformità alla normativa europea sul contatto con gli alimenti dei bicchieri interessati.

Il prodotto in questione è venduto in pezzi singoli da 220 ml, con il codice articolo 3060031: i bicchieri richiamati sono decorati con un motivo a fiori singoli di vari colori (vedi foto sotto).

Bicchieri in vetro con fiori singoli colori misti Tiger richiamo 22.01.2026
I bicchieri in vetro decorati con fiori colorati richiamati da Flying Tiger Copenhagen perché risultati non conformi alla normativa europea sul contatto con gli alimenti

A scopo precauzionale, la catena raccomanda alla clientela di interrompere immediatamente l’uso dei bicchieri segnalati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita Flying Tiger Copenhagen, che provvederà al rimborso completo degli articoli interessati.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 12 richiami, per un totale di 41 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Flying Tiger Copenhagen

Maria luisa
Maria luisa
22 Gennaio 2026 15:24

Forse sono solo portafiori .

0
Rispondi
Giulia Crepaldi
Giulia Crepaldi
Author
Reply to  Maria luisa
22 Gennaio 2026 15:33

Il prodotto è venduto da Tiger come “bicchieri per bere”, altrimenti non sarebbero richiamati perché non sono conformi per il contatto con gli alimenti…

0
Rispondi
