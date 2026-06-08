Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di peperoncini lemon drop o ají limon (Capsicum chinense) prodotto da Coolway. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di residui dell’insetticida metomil oltre il limite consentito. Il prodotto in questione è venduto sfuso, con il numero di lotto CEXVEG 28126019201.

L’azienda Coolway ha prodotto i peperoncini lemon drop richiamati in uno stabilimento a Lima, in Perù. L’azienda Olla De Barro Food Srl li ha distribuiti in Italia.

I precedenti

Nelle ultime due settimane, sono scattati diversi richiami di prodotti ortofrutticoli freschi per presenza di pesticidi vietati o residui oltre i limiti: lime dal Brasile, manghi dal Perù, zenzero dalla Cina e, ora, peperoncini dal Perù. Tuttavia, non è chiaro come sia possibile per i consumatori e le consumatrici verificare se hanno acquistato il prodotto interessato dal provvedimento, quando venduto sfuso, senza la possibilità di conoscere marchio e numero di lotto. Fa eccezione il caso dei manghi, venduti da F.lli Orsero con il proprio marchio presente su un bollino adesivo.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i peperoncini lemon drop con il numero di lotto sopra indicato (se disponibile). Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei peperoncini richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 110 richiami e ritiri, per un totale di 239 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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