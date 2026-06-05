Il Ministero della Salute e le catene della grande distribuzione ha segnalato i richiami di cinque nuovi prodotti. Si tratta di altri due burger vegetali con corpi estranei, questa volta a marchio Vemondo Lidl e Vegamo, un paté di olive nere, sempre per corpi estranei, ghiaccio a cubetti per rischio microbiologico e zenzero dalla Cina per rischio chimico.

Il richiamo dei burger vegetali Lidl e Vegamo

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di burger vegani con verdure a marchio Vemondo di Lidl, mentre Tosano ha pubblicato quello di tre lotti di burger alle verdure a marchio Vegamo. In entrambi i casi il motivo indicato sugli avvisi di richiamo è la possibile presenza di steli di peperone nel prodotto finito. I prodotti interessati sono venduto in confezioni da 200 grammi, con i termini minimi di conservazione (TMC) 03/06/2026, 10/06/2026, 11/06/2026 per i burger a marchio Vegamo e 22/06/2026 per quelli a marchio Vemondo.

L’azienda Vivera B.V. ha prodotto i burger vegetali richiamati per Lidl Italia e Atlante Srl. Lo stabilimento di produzione è sito in Handelsweg 9, a Holten, nei Paesi Bassi.

In precedenza, anche Aldi aveva richiamato tre lotti di burger vegetali del proprio marchio MyVay, prodotti sempre dall’azienda Vivera, per la possibile presenza di steli di peperone (leggi qui l’articolo sul richiamo dei burger vegetali Aldi).

Il richiamo del paté di olive

I supermercati Esselunga, invece, hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di paté di olive nere a marchio Arisi. La ragione indicata, anche in questo caso, è la presenza di corpi estranei (frammenti di noccioli). Il prodotto in questione è venduto in vasetti da 190 grammi, con il TMC 24/04/2028, corrispondente al lotto di produzione.

L’azienda Arisi Giacomo & Figli Srl ha prodotto il paté di olive richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in strada provinciale, località Bunda, a Isolabona, in provincia di Imperia.

Il richiamo del ghiaccio a cubetti

I supermercati Pam Panorama, invece, hanno diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di ghiaccio a cubetti a marchio Ghiaccio Facile. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di enterococchi “oltre i limiti tabellari” (che secondo il D.Lgs 18/2023 devono essere assenti). Il prodotto coinvolto è venduto in sacchetti da 1 kg, con il numero di lotto B1304026 e il termine minimo di conservazione (TMC) 13/04/2028.

L’azienda Premium Italia Srl ha prodotto il ghiaccio a cubetti. Lo stabilimento di produzione si trova in via A. Tommaso 28, a Quarto d’Altino, nella città metropolitana di Venezia.

In precedenza, il Ministero della Salute aveva diffuso il richiamo per lo stesso motivo dello stesso lotto di ghiaccio a cubetti a marchio Blues Eurospin, prodotto sempre da Premium Italia (leggi qui l’articolo sul richiamo del ghiaccio a cubetti di Eurospin).

Il richiamo dello zenzero

Infine, i supermercati Tosano hanno pubblicato anche il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di zenzero fresco dalla Cina a marchio AlìBabà (e non Apna Baba come indicato sull’avviso di richiamo). La ragione indicata è la presenza del fungicida vietato in Europa clorotalonil oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è distribuito in confezioni da 10 kg, con il numero di lotto 171467.

L’azienda Fresh Tropical Srl by Jawad di via Alberto da Giussano 22 a Milano ha distribuito in Italia lo zenzero dalla Cina.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 107 richiami e ritiri, per un totale di 234 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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