Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di formaggio Pecorino Sardo DOP a marchio Pascoli Italiani di Eurospin. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes nel prodotto. Le confezioni interessate sono da 300 grammi con il numero di lotto 24178 e la data di scadenza 23/12/2024. Nonostante il provvedimento sia datato 18/08/2024, il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso soltanto oggi, 05/09/2024, con un ritardo di oltre una settimana.

L’azienda Argiolas Formaggi ha prodotto il Pecorino Sardo DOP richiamato per Eurospin Italia Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in S.P. 14 3/5, a Dolianova, nella provincia del Sud Sardegna (marchio di identificazione IT 20 18 CE).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il formaggio con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita Eurospin d’acquisto.

