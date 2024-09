Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di altri marchi di insalata iceberg in busta per la presenza di Listeria monocytogenes. I prodotti coinvolti questa volta sono venduti con i marchi Gust’Ora, Matese, Montanino, Professione Snack, Sendero e SISA. Il Ministero ha segnalato anche l’insalata iceberg a marchio Coop, il cui richiamo, tuttavia, era già stato reso noto dalla catena lo scorso venerdì, 13/09/2024.

Il provvedimento, infatti, è stato pubblicato soltanto nel tardo pomeriggio di lunedì 16/09/2024, mentre gli altri 20 marchi coinvolti sono stati segnalati la scorsa settimana. Nel frattempo, quasi tutti i lotti coinvolti sono scaduti. Non è la prima volta che i ritardi nella pubblicazione da parte del Ministero della Salute fanno sì che la comunicazione giunga ai consumatori a prodotto già scaduto. Il problema è particolarmente pressante per i prodotti freschi e freschissimi.

I marchi di insalata in busta richiamati

Iceberg Gust’Ora di MGT Logistica Srl, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124248 e 32124249, con le date di scadenza 13/092024 e 14/09/2024;

Iceberg Matese di Centrale del Latte d’Italia Spa, in buste da 250 grammi, appartenenti al lotto numero 32024253, con la data di scadenza 18/09/2024;

Iceberg Montanino di Montanino Srl, in buste da 150 grammi, appartenenti al lotto numero 32024250, con la data di scadenza 16/09/2024;

Iceberg Professione Snack di Laboratorio Natura Srl, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 3202425, con le date di scadenza 11/09/2024, 12/09/2024 e 13/09/2024;

Iceberg Sendero di GIAL Srl, in buste da 250 grammi, in buste da 250 grammi, appartenente al lotto numero 32024250, con la data di scadenza 15/09/2024;

Iceberg SISA di Ortoromi Soc. Coop. Agric., in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124248, 32024250 e 32024253, con le date di scadenza 13/09/2024, 15/09/2024 e 18/09/2024.

L’azienda Ortoromi Società Cooperativa Agricola ha prodotto l’insalata iceberg e la lattuga per tutti i marchi sopra indicati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Olmo 34, a Bellizzi, in provincia di Salerno.

Il precedente

In precedenza, il Ministero della Salute aveva segnalato il richiamo di altri 19 marchi di insalata iceberg e lattuga in busta prodotti da Ortoromi, sempre per la presenza di Listeria monocytogenes. I prodotti coinvolti erano venduti con i marchi Il Castello, Foglia Verde Eurospin, Alifresh, Il Mio Orto, Centrale del Latte, Ciro Amodio, Colline Verdi, Natura Chiama Selex, Latte Francia, Mi Mordi, Natura È di Penny Market, Polenghi, Ortoromi, Ortofresco Pulito, Sigma, Très Bon, Torre in Pietra, Tornese, Vivinatura. A questi si era poi aggiunta l’insalata in busta a marchio Coop (tutti i dettagli in questo articolo sul primo richiamo di insalata iceberg per Listeria).

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 194 richiami, per un totale di 523 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

