Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di svariati lotti di insalata iceberg e lattuga vendute con 19 marchi diversi: Il Castello, Foglia Verde Eurospin, Alifresh, Il Mio Orto, Centrale del Latte, Ciro Amodio, Colline Verdi, Natura Chiama Selex, Latte Francia, Mi Mordi, Natura È di Penny Market, Polenghi, Ortoromi, Ortofresco Pulito, Sigma, Très Bon, Torre in Pietra, Tornese e Vivinatura. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes.

Le confezioni di insalata iceberg e lattuga coinvolte

Iceberg Il Castello di Raf.Ro Srl, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Cuori di iceberg Foglia Verde di Eurospin Spa, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Alifresh di La Pegaso Srl e Insalabella Srls, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Il Mio Orto di Eurofresh Srl, in buste da 150 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Centrale del Latte di Centrale del Latte d’Italia Spa, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248 e 32024253, con le date di scadenza 12/09/1024, 13/09/2024 e 18/09/2024;

Iceberg Ciro Amodio di Gest Ciro Amodio Srl, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Colline Verdi di Gidal Spa, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Cuori di iceberg Natura Chiama Selex, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Cuori di lattuga Natura Chiama Selex, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 11/09/2024 (già passata), 12/09/2024 e 13/09/2024;

Iceberg Latte Francia di Francia Latticini Srl, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Mi Mordi, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Cuori di iceberg Natura È di Penny Market, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024; il richiamo è stato segnalato anche da Penny Market (aggiornamento del 12/09/2024);

Iceberg Polenghi di Centrale del Latte d’Italia Spa, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 19/09/2024;

Iceberg Ortoromi, in buste da 500 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Ortoromi, in buste da 350 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Cuore di iceberg Ortoromi, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Ortofresco Pulito di Croce Salvatore, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Sigma di CE.DI. Sigma Campania Spa, in buste da 200 grammi, appartenenti ai lotti 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Très Bon di DO.MA. Srl, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Torre in Pietra di Centrale del Latte d’Italia Spa, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247 e 32124248, con le date di scadenza 12/09/2024 e 13/09/2024;

Iceberg Tornese di Agricom Soc. Coop. Agricola Arl, in buste da 150 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 3212424, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024;

Iceberg Vivinatura di LO.D.AL Srl, in buste da 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 32124247, 32124248, 32124249, 32024249, 32024250, 32024251, 32024253 e 32024254, con le date di scadenza 12/09/2024, 13/09/2024 e 14/09/2024.

Il produttore

L’azienda Ortoromi Società Cooperativa Agricola ha prodotto l’insalata iceberg e la lattuga per tutti i marchi sopra indicati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Olmo 34, a Bellizzi, in provincia di Salerno.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare le insalate con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 194 richiami, per un totale di 515 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

