Possibile presenza di arachidi: richiamati altri marchi e formati di granulare per brodo. Segnalato mangime per cocorite

Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo precauzionale di numerosi lotti di granulare per brodo, preparato per brodo e insaporitore venduto con i marchi Dialbrodo, Mon Bouillon e Mister Mix per la “possibile presenza di arachide quale sostanza allergizzante non dichiarato in etichetta”. I prodotti interessati hanno i seguenti lotti e termini minimi di conservazione (Tmc):

Granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo Delicato , in confezione da 250 grammi appartenente ai lotti numero 020087, 020129, 020199 e 020255 con i Tmc 02/2023, 04/2023, 06/2023 e 08/23; , in confezione da 250 grammi appartenente ai lotti numero 020087, 020129, 020199 e 020255 con i Tmc 02/2023, 04/2023, 06/2023 e 08/23;

Granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo Gusto Ricco , in confezione da 1 kg appartenente ai lotti numero 020094, 020191, 020248, 020268, 020318, 021119, 020114, 021168 e 021246 con i Tmc 03/2023, 06/2023, 08/2023, 10/2023, 03/2024, 05/2024, e 08/2024;

, in confezione da 1 kg appartenente ai lotti numero 020094, 020191, 020248, 020268, 020318, 021119, 020114, 021168 e 021246 con i Tmc 03/2023, 06/2023, 08/2023, 10/2023, 03/2024, 05/2024, e 08/2024; Granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo Gusto Ricco, in confezione da 3 kg appartenente ai lotti numero 020136, 020169, 020191, 020268, 020318, 020114, 021078 e 021168, con i Tmc 3/2023, 4/2023, 5/2023, 6/2023, 08/2023, 10/2023, 02/2024, e 05/2024;

Preparato per brodo e condimento con estratto di lievito Mon Bouillon , in confezione da 200 grammi appartenenti ai lotti numero 020069, 020090, 020097, 020111, 020132, 020160, 021053, 021081, 021109, 021123, 021179, 021200, 020202, 020258, 020314, 020328, 020344, 021011 e 021018, con i Tmc 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 01/2022, 03/2022, 05/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, e 01/2023

, in confezione da 200 grammi appartenenti ai lotti numero 020069, 020090, 020097, 020111, 020132, 020160, 021053, 021081, 021109, 021123, 021179, 021200, 020202, 020258, 020314, 020328, 020344, 021011 e 021018, con i Tmc 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 01/2022, 03/2022, 05/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, e 01/2023 Insaporitore vegetale Mister Mix, in confezione da 200 grammi appartenente ai lotti numero 020069, 020090, 020097, 020111, 020132, 020146, 020160, 020182, 020202, 020244, 020258, 020272, 020314, 020328, 020344, 020349, 021011, 021018, 021046, 021053, 021067, 021081, 021088, 021123, 021109, 021144, 021179 e 021200, con i Tmc 09/2021, 10/2021, 11/2021, 12/2021, 01/2022, 03/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, e 09/2022. Il richiamo è stato segnalato anche dai supermercati Iper e Coop.

In precedenza Carrefour aveva già segnalato il richiamo di diversi lotti del granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo Gusto Ricco in formato da 250 grammi: per vedere quali sono i lotti e i Tmc coinvolti clicca qui. Tutti i prodotti richiamati sono stati realizzati da Dialcos Spa nello stabilimento di via Veneto 27 a Due Carrare, in provincia di Padova.

Il ministero ha diffuso anche il richiamo di un lotto di mangime Naturalmix cocorite a marchio Padovan per la “presenza di semi di Ambrosia spp. oltre i limiti stabiliti”. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 1 kg con il numero di lotto 21/19 e il Tmc 10/05/2023.

Il mangime per cocorite richiamato è stato prodotto da Valman Srl nello stabilimento di via Brenta 3, a Isola Vicentina, in provincia di Vicenza (marchio di identificazione aIT000157VI).

Dal 1° gennaio 2021, Il Fatto Alimentare ha segnalato 205 richiami, per un totale di 379 prodotti. Per vedere tutte le notifiche clicca qui.

© Riproduzione riservata Foto: ministero della Salute

Il Fatto Alimentare da 11 anni pubblica notizie su: prodotti, etichette, pubblicità ingannevoli, sicurezza alimentare... e dà ai lettori l'accesso completamente gratuito a tutti i contenuti. Sul sito non accettiamo pubblicità mascherate da articoli e selezioniamo le aziende inserzioniste. Per andare avanti con questa politica di trasparenza e mantenere la nostra indipendenza sostieni il sito. Dona ora! Roberto La Pira Dona ora