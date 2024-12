Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di mitili o cozze (Mytilus galloprovincialis) a marchio Mitili Olbia. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la “conta di Escherichia coli ß-glucuronidasi positivo superiore ai limiti normativi”. Il prodotto in questione è venduto in retine da 2 kg con il numero di lotto B5/10/12/24 e la data di confezionamento 10/12/2024.

L’azienda Arsellatori e Mitilicoltori Olbiesi Snc ha prodotto le cozze richiamate per Mitili Olbia Società Cooperativa. Lo stabilimento di produzione si trova in località Sa Marinedda snc, a Olbia, in provincia di Sassari (marchio di identificazione UE IT E5N7U).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le cozze con il numero di lotto e la data di confezionamento sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente ancora in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 225 richiami, per un totale di 624 prodotti.

