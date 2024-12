Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per i biscotti biologici per infanzia al farro senza latte e senza uova della linea Coop Crescendo da 170 g per la possibile presenza di piombo oltre i limiti di legge. Il numero di lotto interessato è L4224. la data di scadenza indicata sulla confezione è il 22 gennaio 2025.

La Coop precisa che “in via precauzionale, ha già ritirato il prodotto dalla vendita e invita i consumatori a non utilizzarlo e a restituirlo presso il punto vendita per ottenere il rimborso. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde 800.80.55.80″

L’azienda produttrice

I biscotti sono stati prodotti dall’azienda Quality food Group SpA Soc. Benefit di via Spilimbergo, 221, 33035 Martignacco (UD). Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono invece restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 226 richiami, per un totale di 626 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

