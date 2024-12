Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore anche di un lotto delle torte farcite con creme e ricoperte di cioccolato ‘Cremino’ e ‘Budino’ a marchio Bauli. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza non dichiarata in etichetta di tracce dell’allergene arachidi, potenzialmente presente in un ingrediente, come segnalato da un fornitore. I prodotti in questione sono venduti in confezioni da 750 grammi, con il numero di lotto LT451V e il termine minimo di conservazione (TMC) 30/04/2025.

L’azienda Bauli Spa ha prodotto il dolce natalizio richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Verdi 31, a Castel d’Azzano, in provincia di Verona.

In precedenza, le catene di supermercati Coop e Decò avevano già diffuso il richiamo di un altro dolce natalizio farcito a marchio Bauli, la torta ‘Profiteroles’ (leggi qui l’articolo sul primo richiamo di Bauli). Tuttavia il Ministero della Salute lo ha segnalato insieme a quello dei dolci ‘Cremino’ e ‘Budino’ soltanto oggi, 19/12/2024, con nove giorni di ritardo rispetto alla data dei provvedimenti (10/12/2024) e una settimana dopo i supermercati.

Il comunicato di Bauli

In un comunicato a Il Fatto Alimentare l’azienda aveva precisato che “il richiamo del prodotto è dovuto alla segnalazione ricevuta, in data 10 dicembre, da un Fornitore che ci ha informato, circa la potenziale presenza di allergene in tracce su alcuni lotti di materia prima. In quanto estraneo alla nostra produzione, tale allergene non è dichiarato in etichetta. Pertanto l’Azienda ha agito tempestivamente, attuando tutte le procedure previste dalle norme vigenti in un’ottica di massima responsabilità e trasparenza”.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda alle persone allergiche alle arachidi di non consumare i prodotti con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei dolci richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto. Il consumo dei prodotti invece è sicuro per le persone che non sono allergiche alle arachidi.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 225 richiami, per un totale di 626 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2