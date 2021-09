Richiamata bevanda vegetale al cocco per ossido di etilene. Segnalato brodo granulare per allergene non dichiarato

Il ministero della Salute ha diffuso l’avviso di richiamo precauzionale di un lotto della bevanda vegetale Biococco a marchio Stammibene “per la presenza in tracce di ossido di etilene (ETO) in un ingrediente (gomma di guar)”. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 500 ml con il numero di lotto L:210319 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 19/03/2022.

La bevanda vegetale richiamata è stata prodotta da Abafoods Srl nello stabilimento di via Cà Mignola Nuova 1775 a Badia Polesine, in provincia di Rovigo.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Si precisa che il richiamo si applica solo ai lotti e relative scadenze sopraelencati. Altri prodotti e marchi non sono interessati.

Carrefour, invece, ha segnalato il richiamo precauzionale di diversi lotti di granulare per brodo e condimento a base di glutammato Dialbrodo Gusto Ricco per la “possibile presenza di arachide, quale sostanza allergizzante, non dichiarato in etichetta”. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi appartenenti ai lotti numero 020094, 020136, 020169, 020191, 020248, 020268, 020318, 020325, 020352, 021119 e 021140, con i Tmc 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 08/2023, 10/2023, 11/2023, 03/2024 2 04/2024.

Il brodo granulare richiamato è stato prodotto da Dialcos Spa nello stabilimento di via Veneto 27 a Due Carrare, in provincia di Padova.

In via cautelativa, si raccomanda alle persone allergiche alle arachidi di non consumare il prodotto con i numeri di lotto segnalati e consegnarli presso il punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare alert@dialcos.it

Dal 1° gennaio 2021, Il Fatto Alimentare ha segnalato 203 richiami, per un totale di 372 prodotti. Per vedere tutte le notifiche clicca qui.

© Riproduzione riservata Foto: ministero della Salute, Carrefour

Il Fatto Alimentare da 11 anni pubblica notizie su: prodotti, etichette, pubblicità ingannevoli, sicurezza alimentare... e dà ai lettori l'accesso completamente gratuito a tutti i contenuti. Sul sito non accettiamo pubblicità mascherate da articoli e selezioniamo le aziende inserzioniste. Per andare avanti con questa politica di trasparenza e mantenere la nostra indipendenza sostieni il sito. Dona ora! Roberto La Pira Dona ora