Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di tutti i lotti dei semi di senape marrone (mustard seeds brown) a marchio Alì Babà. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di un’alta concentrazione di acido erucico, una sostanza tossica, i cui livelli sono regolamentati negli alimenti, in particolare negli oli. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 100 grammi, appartenente a tutti i lotti con i termini minimi di conservazione (TMC) fino al 10/06/2026.

L’azienda Nani Agro ha prodotto i semi di senape richiamati in India, mentre l’impresa Fresh Tropical Srl by Jawad li ha commercializzati in Italia. L’avviso di richiamo non riporta la sede dello stabilimento.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare i semi di senape con le caratteristiche sopra indicate. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 1 richiamo, per un totale di 1 prodotto. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

