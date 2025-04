NaturaSì ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di alcuni lotti di basilico biologico secco a marchio Giardino Botanico dei Berici. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è la presenza di alti livelli di perclorato, sostanza chimica tossica per gli esseri umani. Il prodotto in questione è venduto in vasetti da 12 g, con i numeri di lotto 3BA08, 4BA01, 4BA02 e 4BA05, e i termini minimi di conservazione (TMC) 28/11/2025, 28/01/2026, 28/03/2026 e 28/05/2026,

L’azienda Il Ponte Società Cooperativa Sociale a r.l. ha prodotto il basilico richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Lago di Tovel, 14/D, a Schio, in provincia di Vicenza.

In precedenza, il Ministero della Salute aveva diffuso il richiamo alcuni lotti di basilico secco in foglia biologico venduto con i marchi Artigiano del Bio e Pensa Bio, per la presenza di un rischio chimico non meglio precisato (leggi qui l’articolo sul primo richiamo di basilico secco). In quel caso l’azienda produttrice era un’altra, Food for All di Tonello M. e С., ma è possibile che si tratti della stessa materia prima.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il basilico con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 67 richiami, per un totale di 247 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

