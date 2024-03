Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di barrette multicereali classiche e uno di barrette multicereali gusto cioccolato extrafondente e cocco a marchio Cerealitalia. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la sospetta presenza di infestanti nel prodotto. Le barrette interessate sono vendute in confezioni da 126 grammi, contenenti 6 pezzi da 21 grammi ciascuno, e appartengono ai lotti numero L23150 con il termine minimo di conservazione (TMC) 30/05/2024 (gusto classico) e L23236 con il TMC 24/08/2024 (gusto cioccolato extrafondente e cocco).

L’azienda Cerealitalia I.D. Spa ha prodotto le barrette di cereali richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova Contrada Taverna di Annibale, Lotti 16/17, a Frigento, in provincia di Avellino.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare le barrette di cereali con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti segnalati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 44 richiami, per un totale di 76 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2