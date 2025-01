Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un altro formaggio a pasta molle prodotto con latte crudo e ripieno con crema di arancia e mandorle, ‘Grace’, a marchio Degust. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza, questa volta non solo sospetta, di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in forme dal peso variabile con il numero di lotto 10323 e la data di scadenza 29/01/2025.

L’azienda Degust KG des Baumgartner J. & Co. ha affinato, confezionato e distribuito il formaggio richiamato. Lo stabilimento si trova in Bsakerau 1, a Vahrn (Varna) nella provincia autonoma di Bolzano (marchio di identificazione IT Q0Ko3).

In precedenza, il Ministero aveva già diffuso il richiamo precauzionale di altri tre formaggi a latte crudo a marchio Degust – Pfiffikas, Muscatis e Caffalat – per la sospetta presenza di Listeria (leggi qui l’articolo sul precedente richiamo di formaggi a latte crudo).

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il formaggio con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirli al punto vendita d’acquisto o smaltirlo.

