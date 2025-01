Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di tre formaggi a latte crudo a marchio Degustis. Il motivo indicato sugli avvisi di richiamo è la sospetta presenza di Listeria monocytogenes. I prodotti interessati sono i seguenti:

Pfiffikas, formaggio a pasta molle prodotto con latte crudo e affinato con spezie, venduto in forme dal peso variabile, con i numeri di lotto 10344 e 10271 e la data di scadenza 03/02/2024 ( aggiornamento del 15/01/2025) ;

; Muscatis, formaggio a pasta molle prodotto con latte crudo, con noce moscata, affinato in crosta con foglie di vite, venduto in forme dal peso variabile, con il numero di lotto 10317 e la data di scadenza 08/02/2025;

Kaffalat, formaggio a pasta molle prodotto con latte crudo e affinato con whisky e caffè, venduto in forme dal peso variabile, con il numero di lotto 10349 e la data di scadenza 04/02/2025.

L’azienda Degust KG des Baumgartner J. & Co. ha affinato, confezionato e distribuito i formaggi richiamati. Lo stabilimento si trova in Bsakerau 1, a Vahrn (Varna) nella provincia autonoma di Bolzano (marchio di identificazione IT Q0Ko3).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i formaggi con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto, oppure eliminarli, fa sapere l’azienda.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 7 richiami, per un totale di 9 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2