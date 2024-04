Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di alcuni salumi di suino, bovino e avicoli della Società Agricola La Vallata. Così come in un altro richiamo segnalato oggi dal Ministero, il motivo indicato nell’avviso di richiamo è un errore di etichettatura. Sulle confezioni, infatti, è riportato lo stabilimento di produzione sbagliato. I prodotti interessati dal provvedimento sono i seguenti:

Sigaro di suino Grugno di Macchia brada, venduto in confezioni singole sottovuoto, con il numero di lotto 1603, la data di confezionamento 16/03/2024 e la data di scadenza 30/04/2024;

Sigaro di Angus di Toscana, venduto in confezioni singole sottovuoto, con il numero di lotto 2165, la data di confezionamento 16/03/2024 e la data di scadenza 30/04/2024;

Bottarga di piccione, venduta in barattoli di vetro da 30 grammi, con il numero di lotto B1548, la data di confezionamento 20/02/2024 e il termine minimo di conservazione (TMC) 18/08/2024;

Sigaro di gallo del Chianti, venduto in confezioni singole sottovuoto, con il numero di lotto 1603, la data di confezionamento 16/03/2024 e la data di scadenza 30/04/2024;

Sigaro di Chianina, venduto in confezioni singole sottovuoto, con il numero di lotto 1603, la data di confezionamento 16/03/2024 e la data di scadenza 30/04/2024.

La Società Agricola La Vallata Sas di Lajatico, in provincia di Pisa, commercializza i salumi richiamati. Lo stabilimento di produzione errato indicato in etichetta è via Lavoria 23, a Lorenzana, sempre in provincia di Pisa.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 89 richiami, per un totale di 165 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1