Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di due lotti Polenta istantanea bio a marchio IRIS.

La ragione indicata sull’avviso di richiamo per rischio chimico è la possibile presenza alcaloidi tropanici (atropina e scopolamina) sopra il tenore massimo previsto. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 grammi, con i numeri di lotto 121224 e 220325 e il termine minimo di conservazione (TMC) 12/12/2024; 22/03/2025.

Il prodotto è commercializzato dall’azienda A.S.T.R.A. Bio S.r.l., con sede presso S.P. 9 KM 3 + 135 26030 CASTELDIDONE (CR).

L’azienda LA GRANDE RUOTA S.R.L. ha prodotto la Polenta istantanea bio richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 – 25020 Dello (BS) (marchio di identificazione 001_CR_149716_0).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda dunque di non consumare la polenta con i TMC e i numeri di lotto sopra indicati.

Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono invece restituirlo al punto vendita d’acquisto.

