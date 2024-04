Si parla sempre di più di rivoluzione green, transizione ecologica, economia circolare, energia pulita… ma ottenere un bicchier d’acqua del rubinetto è ancora qualcosa di impossibile, almeno a Milano. Pubblichiamo di seguito la segnalazione di una lettrice su questo argomento che riteniamo di civiltà e che purtroppo abbiamo affrontato diverse volte.

Buonasera, tempo fa ho sottoscritto la vostra campagna per l’acqua del rubinetto nei bar e nei ristoranti. Qualche giorno fa mi è successo qualcosa che reputo assurdo e abbastanza disturbante. Racconto la vicenda in una mail, che vi inoltro, e che ho appena inviato a Confcommercio Milano. Vi invio anche la foto dello scontrino.

Volevo fare una segnalazione a proposito di una cattiva pratica che succede in alcuni bar di Milano. Oggi ho pranzato in un bar in pieno centro, ho chiesto di poter avere un bicchiere d’acqua, mi è stato risposto che non era possibile, neanche quella del rubinetto. Ho dovuto prendere una bottiglietta di plastica da mezzo litro e pagarla ben tre euro. Il punto di questa segnalazione non è tanto il prezzo (comunque scandaloso), piuttosto quello di rifiutare un bicchiere d’acqua, senza offrire alternativa alla bottiglia di plastica o alla lattina.

Parliamo tanto di transizione ecologica, tanto si potrebbe fare anche solo riducendo la quantità di bottigliette di plastica che ogni giorno produciamo in pausa pranzo.

Mi chiedo se sia legale rifiutare un bicchiere d’acqua. Come associazione fate qualcosa per sensibilizzare le attività commerciali su questi temi?

Spero davvero di ricevere una vostra risposta. Grazie dell’attenzione Daniela

