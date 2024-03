In seguito alla nostra serie di articoli sul white striping, le hock burns e il benessere dei polli (leggi qui l’ultimo articolo sul tema), sono arrivate in redazione, via mail e attraverso i nostri canali social, diverse segnalazioni di petti di pollo con strisce bianche e fusi con segni di bruciature. Di seguito la testimonianza di una lettrice.

Le lettera

Dopo avere letto l’articolo sulle strisce bianche nei petti di pollo e sulle bruciature delle zampe, sono andata nel supermercato Unes che frequento abitualmente a Milano e ho guardato con attenzione le confezioni. Con una certa sorpresa ho dovuto constatare che almeno la metà dei petti di pollo in vendita presentava strisce bianche. Le macchie dovute alla bruciature del garretto erano invece solo in qualche confezioni di cosce di pollo.

Poi, ho voluto vedere nel supermercato Eurospin distante un chilometro da casa mia e anche lì ho riscontrato qualche problema. In diverse confezioni di petti di pollo le strisce bianche erano ben evidenti, mentre ho trovato solo poche vaschette di cosce con macchie scure indice di bruciature. Chiaramente i problemi evidenziati poche settimane fa da un servizio giornalistico nel Regno Unito riguardano anche i polli venduti nei nostri supermercati visto che la quasi totalità del prodotto venduto deriva da animali nati e cresciuti sul nostro territorio. Forse è il caso di fare qualche riflessione. Io ho deciso che d’ora in poi non comprerò più petti di pollo con le striature e cosce di pollo con segni di bruciature.

Carmela Scivoletto

Il benessere dimenticato dei polli

La lettera che abbiamo ricevuto, con le relative foto, rivela una triste realtà sul livello di stress e sullo scarso benessere a cui sono sottoposti la maggior parte dei polli venduti nei supermercati. Sia chiaro questo discorso non riguarda la sicurezza della carne, che viene controllata regolarmente dai veterinari presenti negli allevamenti prima e dopo la macellazione. La questione interessa la vita dei polli, lo stress a cui sono sottoposti e le sofferenze di un sistema barbaro di trattare gli animali. Stiamo parlando del benessere di questi pulcinotti, macellati dopo 5-7 settimane.

Nessuno può mettere in dubbio che siamo di fronte ad animali sofferenti, per via di un petto dalle dimensioni esagerate, non supportato in modo adeguato da uno scheletro che è ancora in formazione. Questi polli sono animali fisicamente squilibrati che faticano a muoversi proprio perché hanno ancora la struttura dei pulcini ma con un corpo da adulto. Questo però poco importa alle grandi aziende, preoccupate di garantire una resa finale soddisfacente.

I polli da carne non sono animali come noi li immaginiamo. Sono frutto di una selezione genetica studiata per trasformare mangime in carne il più velocemente possibile. Sono animali di razze che assimilano con estrema facilità con risultati eccezionali. Questi pulcini crescono come forsennati: basti pensare che dopo avere mangiato 1,4 kg di mangime il peso aumenta di un chilo. Sono animali con un petto enorme e sproporzionato che si muovono poco e consumano poche energie. Tutto ciò gioca un ruolo positivo perché crescono ancora di più. Possiamo dire tranquillamente che sono delle vere e proprie macchine da carne. Ma torneremo presto sul tema.

© Riproduzione riservata Foto: inviate dalla lettrice

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1