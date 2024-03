È normale trovare in tutti i supermercati petti di pollo con strisce bianche ben visibili ad occhio nudo. Le strisce assomigliano alle venature di grasso che si vedono nelle costate di manzo di razze pregiate. In questo caso non si tratta di un pregio, ma di una criticità perché le striature bianche si formano nei polli a crescita rapida che a 35-42 giorni dalla nascita, quando sono ancora dei grossi pulcinotti, vengono macellati.

Il petto di pollo con le strisce bianche

La presenza delle strisce attesta una patologia infiammatoria che colpisce soprattutto animali di razze a crescita rapida, ingozzati in modo esagerato con mangimi iperproteici e macellati dopo 5-7 settimane. Il problema si riscontra in misura minore anche su polli di razze a crescita lenta macellati dopo 60 giorni, alimentati con mangimi in grado di garantire un incremento di peso rapido. In entrambi i casi lo scopo è allevare in pochissimo tempo animali con un petto esagerato.

I muscoli del petto dei pulcini crescono velocemente rispetto alle altre parti del corpo e questo crea grossi scompensi. Il cuore è troppo piccolo non riesce a pompare quantità di sangue sufficiente per irrorare i muscoli degli animali in continua crescita. In assenza di quantità adeguate di ossigeno e di sostanze nutritive, i muscoli del petto si infiammano: in queste condizioni collagene e grasso sostituiscono le fibre muscolari, formando strisce bianche ben visibili che a volte sembrano vere e proprie cicatrici. In inglese questo fenomeno si chiama white striping e la causa sta proprio nei tessuti muscolari infiammati che portano all’accumulo di lipidi, proprio come quando in un processo aterosclerotico si formano placche di grasso e tessuto connettivo fibroso.

White striping e benessere animale

Nella vita reale vuol dire allevare polli che non si muovono agevolmente per via del petto ingombrante e che fanno fatica a camminare per il peso eccessivo non supportato da un’adeguata struttura scheletrica. Bisogna poi considerare le criticità di organi come cuore, fegato e polmoni, non idonei a seguire un ritmo di crescita innaturale.

Le strisce bianche sono miopatie che colpiscono i polli da carne di razza Ross e Coob che rappresentano il 90% circa degli animali presenti negli allevamenti. Questo vuol dire che tutti i petti di pollo venduti nei supermercati possono essere interessati. La questione del petto di pollo con le strisce non riguarda quindi solo le vaschette vendute dalla catena di discount Lidl, come ha evidenziato di recente l’associazione animalista Essere Animali (leggi qui il nostro articolo sull’indagine sul white striping), ma la stragrande maggioranza dei produttori.

Non solo pollo del discount

Nel Regno Unito l’associazione Humane League ha voluto verificare l’entità del problema è ha trovato in quasi tutti i supermercati petti di pollo con le strisce bianche. Secondo i rilevamenti, il white striping interessa dal 50 al 90% dei petti esposti in vendita. Nelle confezioni che sull’etichetta riportano il marchio di polli allevati con un livello di benessere maggiore o che si tratta di polli a crescita lenta RSPCA, la percentuale di campioni con le strisce è inesistente o rilevabile in una percentuale minima di casi. Al contrario, nelle vaschette di petti di pollo confezionati senza marchio la presenza di striature è elevatissima. Questo vuol dire che esistono filiere separate. In altre parole, se i polli vengono allevati senza costringerli ad una crescita esagerata e con un livello di benessere maggiore stanno meglio e la carne ha una qualità nutrizionale superiore.

È in Italia? È molto difficile avere altre notizie perché nessuna delle tre aziende leader di mercato da noi interpellate più volte (Aia, Fileni e Amadori) ha voluto rispondere alle domande e questo non è certo un buon segnale. Noi però siamo andati avanti. Abbiamo contattato anche i supermercati. Vi aggiorneremo presto.

