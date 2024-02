Il 90% circa del petto di pollo venduto nei supermercati Lidl presenta delle strisce di grasso ben visibili ad occhio nudo. Si tratta di un segno inconfondibile che attesta una qualità della carne non eccellente, con una diversa consistenza e una maggiore quantità di grasso. La segnalazione è all’interno di un report dall’associazione animalista Essere Animali che evidenzia le criticità della carne ed è correlato allo scarso benessere degli animali. L’indagine ha riguardato 603 confezioni di petto di pollo proveniente da allevamenti convenzionali, raccolte tra dicembre 2023 e gennaio 2024 in undici città italiane, per un totale di trentotto punti vendita della catena.

La carne di pollo

L’iniziativa nasce nell’ambito di un’azione per tutelare la qualità di vita dei polli di cui abbiamo già parlato che si oppone alla scelta di utilizzare razze a crescita veloce. Questa volta il problema riguarda la catena di supermercati Lidl che con l’associazione animalista ha in corso una controversia sull’argomento. Anche se sul proprio sito Lidl Italia sostiene che il benessere animale costituisce un tema centrale delle politiche di approvvigionamento, finora l’azienda non ha preso impegni in questo senso.

Quella di pollo è una delle carni più consumate: ogni anno in Italia vengono macellati oltre 500 milioni di animali, più del 90% dei quali cresciuti in allevamenti intensivi. Rispetto a cinquant’anni fa, si legge nel rapporto di Essere Animali, i polli di oggi hanno un tasso di crescita più rapido del 400% e impiegano il 60% di tempo in meno a raggiungere il peso di macellazione. Una crescita rapida che ha effetti deleteri sulla salute degli animali, ne compromette le capacità di movimento e comporta lesioni e deformità dolorose.

Proprio per contrastare queste pratiche di allevamento intensivo l’European Chicken Commitment, una piattaforma supportata da quasi quaranta ONG in tutta Europa, chiede alle aziende di eliminare le principali cause di sofferenza dei polli da carne e il passaggio a razze a lento accrescimento. Oltre a ciò si chiede maggiore spazio a disposizione dei polli per muoversi, la presenza di arricchimenti ambientali e l’utilizzo di sistemi di stordimento più efficaci prima della macellazione.

Cosa sono le strisce bianche nel petto di pollo

Il white striping è uno degli inconvenienti dell’aumento di peso rapido cui sono sottoposti gli animali che in poco tempo devono crescere in modo abnorme. Questo incremento di peso favorisce un incremento sproporzionato del petto e la formazione delle strisce che si possono nella carne delle confezioni di pollo della Lidl.

“Crescendo troppo in fretta, le fibre muscolari non ricevono sangue e ossigeno a sufficienza e alcune s’infiammano e muoiono per mancanza di ossigeno – spiega Massimiliano Petracci ordinario presso il dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna. – Il loro posto è preso da strisce bianche di tessuto fibroso e grasso, da cui il nome di white striping”. Un fenomeno che riduce il valore nutrizionale della carne e fa aumentare il contenuto di grasso intramuscolare – e quindi modifica l’apporto calorico derivante da grassi. Nel petto di pollo si nota anche un aumento di tessuto connettivo che peggiora la digeribilità della carne.

“Il white striping è un fenomeno assai diffuso, anche se è noto soprattutto tra ricercatori e tecnici” – continua l’esperto.

Petto di pollo e selezione

L’anomalia riguarda quasi esclusivamente il petto, che è anche la parte più importante da un punto di vista commerciale. “È proprio per questo motivo che si selezionano animali che, oltre a crescere rapidamente, sviluppano molto il petto. È qui che si rilevano questi depositi di grasso intramuscolare, che sono del tutto anomali in animali giovani. “Il fenomeno sovente è abbinato a un altro inconveniente chiamato wooden breast. In pratica – spiega Petracci – oltre alle strisce sul petto si rileva un accumulo di tessuto connettivo che rende la carne ‘legnosa’, dura e fibrosa. Entrambi i difetti, spesso presenti nello stesso petto, sono un problema che si riscontra in tutto il mondo, visto che i tipi genetici impiegati per l’allevamento del pollo da carne sono gli stessi”.

Qualità della carne con il white striping

Queste anomalie non presentano rischi per i consumatori, ed è difficile dire se creino disagio agli animali, “anche se in alcuni polli è stata riscontrata una maggiore difficoltà ad aprire le ali,” prosegue il docente. “I due difetti però comportano una diminuzione della qualità della carne, tanto che sono in corso ricerche per capirne l’incidenza a livello commerciale e le conseguenze sulle caratteristiche qualitative. Al momento, quando il white striping è molto presente la carne viene destinata alla produzione di prodotti trasformati come hamburger, salsicce o panati”.

La scelta di Lidl di vendere questi petti di pollo di “seconda scelta” è del tutto lecita, ma il consumatore deve sapere che acquista un prodotto che può essere legnoso e avere un sapore non proprio ottimale. Per quanto riguarda il prezzo abbiamo confrontato i listini di Esselunga, Coop, Carrefour e Lidl e contrariamente a quanto ci saremmo aspettati i prezzi del petto di pollo intero della catena discount sono allineati a quelli di altri supermercati.

La vita dei polli

Il fenomeno, che riguarda esclusivamente il pollame da carne, è legato al rapido incremento di peso di questi animali, introdotti nel dopoguerra: “La carne di pollo è magra, ha un sapore neutro ed è consumata e apprezzata in tutti i Paesi”, spiega Petracci. Gli animali allevati oggi sono geneticamente predisposti a crescere velocemente e questo è possibile per la selezione delle razze e l’impiego di mangimi dedicati, alla fine vengono macellati dei pulcinotti e non dei veri polli adulti. In Italia i polli destinati alle rosticcerie sono macellati dopo cinque settimane, quando arrivano al peso di 1,5 kg.

Ci sono poi i polli medi, macellati a sei settimane al peso di 2,2/2,5 chili e destinati alla vendita di sezionati (petti, sovraccosce e fusi), mentre i polli più pesanti che sono macellati intorno a cinquanta giorni possono raggiungere il peso di 3,5 kg e sono destinati alla trasformazione. “Oggi le aziende cercano di eliminare il problema del white striping selezionando tipi genetici che hanno un accrescimento dei muscoli pettorali più contenuto, ma anche macellando gli animali con un peso inferiori”, sottolinea il docente. “Un cambiamento che in ogni caso riguarda solo l’Europa: nel resto del mondo c’è minore sensibilità nei confronti di questo problema”.

La risposta di Lidl

“In riferimento alle accuse infondate e ingiustificate mosse dall’associazione animalista “Essere Animali”, Lidl Italia prende nettamente le distanze dalla diffusione in tono allarmistico di tali notizie, non veritiere e mirate esclusivamente a ottenere visibilità mediatica a discapito della corretta informazione al consumatore.

La presenza di striature bianche nei petti di pollo (“white striping”) comunemente disponibili in commercio, come riportato dai fornitori di Lidl e confermato dall’associazione di categoria dei produttori di carni (UNAItalia), non comporta alcun rischio per la salute del consumatore, può essere solo in parte riconducibile al tipo di allevamento e viene rilevata con frequenza trascurabile. Nel prodotto selezionato per Lidl, infatti, così come confermato dai fornitori della Catena, le striature bianche sono riscontrabili in una percentuale inferiore al 5.

Lidl Italia ribadisce il suo continuo e immutato impegno nello sviluppo di migliori standard di benessere animale. Un impegno concreto, intrapreso ben prima delle campagne avviate da Essere Animali, che si traduce, per esempio, nell’adozione, in collaborazione con i propri fornitori, di azioni concrete per migliorare le pratiche di allevamento e offrire quindi un assortimento sempre più responsabile. La carne fresca di pollo non elaborata venduta nei punti vendita dell’Insegna, ad esempio, proviene da fornitori che garantiscono allevamenti controllati e certificati, in cui si fa uso di luce naturale e di arricchimenti ambientali.

