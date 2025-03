La situazione degli allevamenti dei polli in Italia è disastrosa. È quanto emerge dal rapporto ChickenTrack 2024 di Compassion in World Farming (CIWF) sui progressi nell’ambito del benessere animale delle aziende che operano in campo alimentare. In Europa, oltre 380 aziende hanno sottoscritto l’European Chicken Commitmen (ECC) e il report riporta i progressi delle 93 più influenti. Nella lista troviamo 37 catene di supermercati, nove operatori della ristorazione collettiva, 20 catene della ristorazione commerciale, 11 aziende della trasformazione e sette produttori.

Le aziende italiane che hanno sottoscritto impegni di medio-lungo periodo (2-3 anni) per convertire gli allevamenti e rispettare i requisiti di migliore benessere previsti dall’ECC sono Eataly, Bofrost, Carrefour, il Gruppo Fileni e Cortilia. I criteri dell’ECC prevedono come punti salienti la riduzione della densità degli animali nei capannoni, l’utilizzo di metodi di stordimento migliori in fase di macellazione e, soprattutto, la scelta di allevare polli a più lento accrescimento.

I polli da allevamento intensivo

L’adesione all’ECC vuol dire impegnarsi a non vendere animali frutto di una selezione genetica che determina una crescita abnorme del petto, per cui alcuni devono essere macellati dopo 35-37 giorni e altri dopo 45, per non morire sotto il loro peso. Questi animali, nella maggioranza dei casi, portano addosso segni inconfondibili di una crescita accelerata e smisurata dei muscoli, miopatie che si manifestano sotto forma di strisce bianche visibili ad occhio nudo (white striping). A queste miopatie si sommano spesso vistose ustioni chimiche sotto le zampe (hock burns), causate da un’insufficiente ricambio della lettiera, che complicano non poco l’esistenza dei polli. Questi animali sono sofferenti, ma superano gli standard di sicurezza alimentare e quindi ricevono senza problemi il benestare dei veterinari per essere macellati e commercializzati.

Il lato oscuro del pollo economico

Nel nostro Paese la pressoché totalità dei 500 milioni di polli venduti nei supermercati sono quindi animali sproporzionati, con una carne tenera (che sarebbe meglio definire molliccia) con strisce bianche di grasso, che ne riducono il valore nutrizionale. C’è anche una sparuta quantità di polli a crescita lenta venduti in alcuni supermercati, come il Campese di Amadori, riconoscibili dall’etichetta perché costano il doppio, e quelli biologici presenti sugli scaffali di supermercati come NaturaSì.

Una transizione verso standard migliori

“In Italia la transizione verso standard di allevamento migliori su larga scala potrà accelerare solo quando le principali catene di supermercati sceglieranno di promuovere la vendita di un pollo diverso – precisa Bianca Furlotti, del settore alimentare di Compassion in World Farming. – Studi recenti stimano un aumento dei costi di produzione per l’ECC intorno al 20-30%, ma in questo modo sarebbe garantito un grado di benessere adeguato agli animali, con un impatto positivo anche sulla qualità della carne.”

“Per avviare questo percorso virtuoso – prosegue Finotti – le catene di supermercati dovrebbero stipulare accordi di lungo periodo con i propri fornitori, garantendo loro un volume di vendita adeguato tale da apportare le modifiche necessarie negli allevamenti. La transizione non è priva di sfide, soprattutto dal punto di vista economico, ma prevede anche dei vantaggi, come la riduzione degli scarti al macello, della mortalità in allevamento e durante il trasporto oltre alla migliore qualità della carne e a un inferiore utilizzo di antibiotici, e sono già a disposizione diverse strategie di mitigazione per bilanciare l’aumento dei costi dovuto a cicli di vita più lunghi e densità di allevamento inferiori”.

