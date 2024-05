Se sui petti di pollo ci sono le strisce bianche, gli animali sono malati. Così scrivono i ricercatori che hanno fatto studi sul benessere, e anche Aviagen, l’azienda che fornisce pulcini a 80 Paesi nel mondo ammette questa criticità in un’intervista che pubblicheremo. Detto ciò, vediamo cosa succede nei supermercati Esselunga. I petti di pollo targati Naturama costano 14,99 €/kg e provengono da animali allevati in Italia, macellati dopo 35-56 giorni e cresciuti “senza uso di antibiotici, alimentazione vegetale, uso di luce naturale, arricchimenti ambientali per favorire i comportamenti naturali, maggior spazio in allevamento rispetto ai limiti di legge”.

Nei banchi frigo c’è anche il petto di pollo Smart Esselunga riconoscibile per la tipica etichetta gialla, proposto a 7,98 €/kg. Anche in questo caso gli animali vengono macellati dopo 35-56 giorni, senza altre specifiche sull’allevamento che presumibilmente offre meno elementi di benessere.

I petti di pollo Esselunga Smart spesso presentano strisce bianche indice di malattia (infiammazione muscolare)Poi ci sono i petti di pollo con il marchio Top Esselunga venduti a 24,40 €/kg. Gli animali sono nati e cresciuti in Italia ma “provengono da una razza a lento accrescimento” e hanno “una maggiore libertà di movimento e luce naturale …”.

Che differenza c’è tra i vari tipi di pollo Esselunga?

La differenza tra pollo Naturama, Smart e Top è la velocità do crescita. I primi sono broiler a rapido accrescimento macellati dopo 5-8 settimane, quando arrivano a 2,5 -2,8 kg. I polli Top, invece, crescono più lentamente e raggiungono il peso ottimale dopo 10-12 settimane.

Si deduce che la differenza di prezzo sia dovuta ai maggiori costi di allevamento per portare i volatili al peso richiesto e alle condizioni di allevamento più o meno confortevoli. È lecito pensare che il pollo Top costi il doppio e il triplo degli altri perché cresce meno velocemente, consuma più mangime, ha più spazio a disposizione e gode di condizioni di vita privilegiate.

White striping anche nel pollo Esselunga

Probabilmente è così, ma c’è qualcosa di importante da aggiungere a questa narrazione. I polli Esselunga Naturama ed Esselunga Smart (non quelli Top) presentano spesso grossi problemi di benessere e di salute. Osservando attentamente le vaschette con il petto si notano spesso strisce bianche (white striping) tipiche di animali cresciuti troppo velocemente e in un modo squilibrato (vedi foto). Le strisce bianche (definite dai veterinari ‘miopatie’) indicano la presenza di infiammazioni muscolari. Le strisce si formano quando a causa del rapido sviluppo (50-70 g al giorno) le cellule dei muscoli si ingrossano e limitano la circolazione del sangue, determinando strisce di grasso e accumuli di tessuto fibroso visibili a occhio nudo.

Sia chiaro, si tratta di una caratteristica genetica di questi polli (broiler) selezionati per sviluppare in 5-7 settimane un petto enorme, sorretto malamente da uno scheletro fragile tipico dei pulcinotti. Questo vuol dire che siamo di fronte ad animali che fanno fatica a muoversi e vivono in uno stato di sofferenza. Il problema si presenta oltre che nei petti di pollo Esselunga anche in quelli marchiati Aia in vendita nei banchi frigo degli stessi supermercati.

La questione delle ustioni

Ma questo è solo uno degli inconvenienti. C’è di più. Oltre alla formazione di strisce bianche nel petto questi animali sovente presentano vere e proprie ustioni alle zampe e al garretto. Questo problema è tipico dei polli che fanno fatica a camminare per l’esagerato peso del petto e si ‘siedono’ su lettiere sature di deiezioni ed escrementi. Le ustioni alle zampe non si vedono perché al supermercato i polli arrivano senza, ma quelle al garretto sì, e infatti abbiamo trovato cosce di pollo con ustioni anche nelle vaschette con l’etichetta blu Esselunga (vedi foto). Si tratta dello stesso problema rilevato da noi presso Aldi, Eurospin e Unes come abbiamo già scritto. Ma se le ustioni arrivano al garretto e si vedono nelle vaschette delle cosce di pollo in vendita al supermercato si può solo pensare quanto siano numerosi gli animali con bruciature alle zampe che arrivano al macello.

Sia chiaro, i veterinari vedono le bruciature, che però non vengono considerate patologie tali da impedire la commercializzazione. Nella letteratura scientifica, diversi studi considerano questi polli malati per via delle strisce bianche e delle ustioni.

L’interrogativo da porsi quando si compra carne di pollo è quanto sia etico consumare carne di animali squilibrati, con un corpo deforme, molti dei quali sono malati e presentano ustioni alle zampe. Abbiamo rivolto questi interrogativi a Esselunga che ha preferito non rispondere.

