Si pensava che l’incubo della peste suina per quest’anno fosse finito e che il virus della Peste suina fosse andato “in letargo”. come di solito succede con l’approssimarsi dell’autunno. Negli allevamenti di maiali i picchi di epidemia si rilevano generalmente in estate.

Non è così dopo quattro settimane di tregua, ieri il Bollettino epidemiologico nazionale ha registrato l’ennesimo contagio (siamo a 46) in un allevamento del lodigiano che avrà come conseguenza l’abbattimento di circa 5.412 capi. L’azienda agricola si trova nel comune di Pieve Passiraga, a 8 km da Lodi.

Sesto focolaio a Lodi

Si tratta del sesto focolaio in provincia di Lodi. Secondo il protocollo quando un caso di Peste suina viene confermato, si procede al censimento dei capi coinvolti. In questo caso, sembrerebbe che tutti gli animali dell’allevamento siano interessati. Le indagini epidemiologiche dovrebbero chiarire quanto è’ successo, che è comunque molto grave.

Il nuovo focolaio determinerà l’ennesimo allargamento delle zone di restrizione con un ulteriore coinvolgimento anche della provincia di Cremona. E questo comporterà ulteriori problemi al commercio dei suini. Bisogna ora capire come sia stato possibile un nuovo focolaio di questa ampiezza, che sta causando molta preoccupazione tra gli allevatori e tutti gli operatori della filiera.

