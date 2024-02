Il 30 gennaio è stata trovata la carcassa di un cinghiale in provincia di Parma, morto a causa della Peste suina (ormai siamo a quota 1.466). La questione non sembra turbare i sonni del Consorzio, anche se il cinghiale morto è stato trovato a 65 km dalla zona di Langhirano. È proprio qui che opera la maggioranza delle aziende collegate al prosciutto di Parma.

“Siamo stati, purtroppo, facili profeti di un fenomeno che, senza un’azione decisa di riduzione della popolazione dei cinghiali, era inevitabile avvenisse” spiega con una certa preoccupazione Elio Martinelli, presidente di Assosuini. La Peste arriva così a bussare alla porta della filiera del Prosciutto di Parma. Questo vuol dire che anche un solo caso nell’area può portare a una quarantena, distruggendo una delle produzioni italiane di maggiore successo a livello mondiale. L’ipotesi non è così peregrina visto che i cinghiali corrono velocemente. Basta ricordare che in due anni la malattia si è spostata dalla Liguria e dal Piemonte, dove è inizialmente comparsa, prima in Lombardia e ora anche in Emilia Romagna. Nello stesso periodo focolai sono emersi anche in Lazio, Campania e Calabria.

Le conseguenze della peste suina sul Prosciutto di Parma

Se la Peste suina arriva a Langhirano (il che non è improbabile) si bloccheranno le esportazioni del prosciutto per 1-2 anni, con un danno economico notevole. Poi c’è anche il danno di immagine a livello internazionale che sarà difficile da recuperare. La cosa sconvolgente dell’intera vicenda è la posizione del Consorzio, che si è limitato a diffondere un comunicato mesi fa in cui faceva il punto della situazione, senza entrare nel merito. In questi due anni, mentre l’epidemia guadagnava terreno, il Consorzio ha continuato a operare come se fosse un problema di altri (ne abbiamo parlato in questo articolo sugli abbattimenti di maiali per la peste suina). C’è di che restare allibiti.

“Abbiamo ancora una possibilità, forse l’ultima, – continua Martinelli – per avviare una campagna di abbattimenti a tappeto prima della stagione della riproduzione. Durante la primavera i cinghiali sono attirati dalle scrofe in calore e questo aumenta esponenzialmente il rischio di infezione. Peraltro, abbattere i capi infetti significa risparmiare loro atroci sofferenze”.

