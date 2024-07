Le brutte notizie sulla peste suina si avvicendano a ritmo serrato e non risparmiano nessuno. Pochi giorni fa si è dimesso il commissario Vincenzo Caputo, nominato un anno e mezzo fa e riconfermato nella primavera del 2024. Caputo ha dichiarato al quotidiano La Stampa di lasciare l’incarico “perché troppo oberato di impegni con il mio incarico di direttore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Marche e dell’Umbria, centro di referenza nazionale per la pesta suina”, precisando che resterà in carica fino al 31 luglio.

Si tratta di una scelta quasi obbligata, visti i disastrosi risultati ottenuti da Caputo e dai vari commissari straordinari che lo hanno preceduto nella gestione della crisi. Tutti hanno dimostrato una scarsa capacità nell’affrontare i problemi e nel proporre soluzioni. Per questo oggi siamo in una situazione molto critica da cui non si sa bene come uscire. Per rendersi conto di quanto siano stati sprovveduti i commissari, basta ricordare che in Sardegna esiste un pool di persone che ha contrastato e risolto l’epidemia di peste suina scoppiata nell’isola nel 1978. Bene, solo da pochissimi mesi alcune di queste persone fanno parte dello staff del commissario.

La disastrosa gestione della peste suina in Italia

Che i risultati in Italia siano disastrosi lo conferma il report pubblicato nel mese di luglio 2024 per le misure di controllo dagli esperti della Commissione Europea EU-VET (Veterinary Emergency Team). Il rapporto non risparmia critiche e denuncia una situazione molto difficile. I veterinari scrivono che la strategia complessiva di controllo deve essere migliorata e coordinata da un gruppo di esperti. Sulla caccia, il report precisa che deve essere uno strumento per prevenire la diffusione della peste suina e non la soluzione del problema. La caccia, se condotta male, può avere infatti un effetto controproducente e portare alla diffusione dell’epidemia. Il report sottolinea la mancanza di una strategia di sorveglianza ponderata e pianificata coordinato centralmente oltre che denunciare il supporto finanziario insufficiente e il ritardo nella costruzione di recinzioni. Probabilmente la pubblicazione di questo dossier ha influenzato la scelta del commissario Caputo di dimettersi.

Ma le brutte notizie non sono finite. È di pochi giorni fa il ritrovamento della carcassa numero 2.400 di un cinghiale positivo alla peste suina in Toscana. Si tratta dell’ottava regione coinvolta. Va ricordato che la malattia ha già coinvolto ad aprile la zona di Langhirano, in Emilia-Romagna, cuore delle filiere produttive del prosciutto di Parma e di altri salumi di eccellenza italiani. Purtroppo non ci sono elementi che lasciano ipotizzare un rallentamento della diffusione.

Il virus entra negli allevamenti

La notizia che conferma una situazione ormai fuori controllo e il fallimento pressoché totale della politica dei commissari e dei tre ministeri che hanno gestito la crisi è il riscontro del virus pochi giorni fa in un allevamento di Besate, nella città metropolitana di Milano, dove ci sono 600 maiali di cui 200 scrofe, che verranno abbattuti. Un secondo caso si è verificato nell’azienda agricola Boldini a San Martino di Trecate, in provincia di Novara. È la seconda volta che il virus colpisce allevamenti di maiali (il caso precedente, in provincia di Pavia, ha comportato nel settembre 2023 l’abbattimento di 40 mila suini).

La notizia di questa mattina, 29 luglio, è che a Gambolò, in provincia di Pavia, l’ATS locale ha chiuso un altro allevamento di 700 animali, di cui 200 riproduttori, colpito dall’epidemia. Fonti ben informate riferiscono che anche a Mortara, sempre in provincia di Pavia, sia coinvolto un allevamento di maiali con 10mila animali, di cui 3.000 scrofe e che nei giorni scorsi suinetti provenienti da alcuni di questi allevamenti sono stati consegnati ad altri allevamenti. Adesso c’è la seria possibilità che il virus sia stato trasferito e sono in corso accertamenti.

L’esplosione di così tanti focolai in pochi giorni è un vero disastro, ed è inammissibile che un commissario straordinario rinominato tre mesi fa dia le dimissioni senza fare un bilancio su una situazione che ormai risulta pesantemente compromessa.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1