“Prosciutto in pericolo, l’Italia lotta per contenere la peste suina” è il titolo di un articolo del Financial Times del 6 settembre, che focalizza l’attenzione sull’epidemia ormai fuori controllo che ha colpito gli allevamenti di maiali italiani. L’articolo di Amy Kazmin, corrispondente di Roma del quotidiano britannico, indica 60mila animali abbattuti, ma a distanza di 10 giorni i numeri sono cambiati: adesso siamo a quasi il doppio (117.879). In Italia pochi hanno voglia di dire come stanno realmente le cose. C’è il forte sospetto che nei prossimi giorni questi numeri saliranno e c’è un altro segnale preoccupante: nei macelli arriva un numero anomalo di maiali deceduti durante il trasporto.

Il ministro Giuseppe Lollobrigida si sofferma sulla strage delle api sul tetto del suo ministero, ma dimentica di ricordare la strage di maiali e il raddoppio dei focolai negli allevamenti (siamo a quota 50). C’è di più. La zona rossa ormai coinvolge quattro regioni – Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte – e si estende ogni giorno a macchia d’olio. Di fronte a questo quadro la lobby di Coldiretti, dopo due anni e mezzo di silenzio, scopre che in Italia c’è un’epidemia di peste suina di proporzioni gigantesche, convoca 500 associati e scrive a Lollobrigida e al Ministro della Salute Orazio Schillaci sollecitando ristori e invitando ad abbattere più cinghiali. Coldiretti trova anche il tempo di fare i complimenti al nuovo commissario straordinario Giovanni Filippini.

Coldiretti ha dimenticato l’epidemia

C’è da chiedersi perché la lobby degli agricoltori nei 30 mesi precedenti abbia dimenticato di sollecitare i due commissari straordinari il cui operato si è distinto per l’inefficacia. Coldiretti ora si scopre paladina degli allevatori, e si muove come una lobby, parlando di soldi e di cacciatori. Non accenna al fatto che, nel gennaio 2022, forse avrebbe dovuto sollecitare e pretendere dai suoi allevatori la messa in sicurezza delle strutture per evitare il contagio. Un errore imperdonabile, visto che si tratta della prima misura spiegata agli studenti di veterinaria per fronteggiare un’epidemia di peste suina. Anche sulla questione cacciatori Coldiretti fa un buco nell’acqua, visto che fino ad ora sono stati abbattuti cinghiali nei luoghi dell’epidemia, proprio quello che non bisogna fare.

Qualcuno sostiene che per due anni i lobbisti di Coldiretti e del Consorzio del Prosciutto di Parma abbiano cercato di insabbiare le notizie sulla peste suina per limitare i danni di immagine e non creare allarmismo fra i consumatori. Forse pensavano che il virus della peste suina individuato nei cinghiali in Liguria non potesse raggiungere gli allevamenti situati in Emilia Romagna e Lombardia, e che le montagne dell’Appennino avrebbero in qualche modo bloccato gli animali.

Il fallimento dei commissari

Il risultato è che di fronte al fallimento dei commissari, dei ministeri e delle lobby, ora si cerca di correre ai ripari, scoprendo che il punto debole non sono i cinghiali, ma gli allevamenti. Le aziende agricole non hanno realizzato le barriere, non hanno differenziato le aree pulite da quelle sporche, non disinfettano in modo regolare gli automezzi e non hanno imposto al personale l’utilizzo di abbigliamento da lavoro monouso, oltre a non avere bloccato gli spostamenti dei maiali. Insomma un disastro organizzativo e l’esito è drammatico.

Oltre a ciò bisogna considerare la scarsa informazione rivolta a turisti, cercatori di funghi, cacciatori che frequentano i boschi della zona rossa. A loro è fatto obbligo di adottare misure di biosicurezza (lavaggio delle scarpe, delle ruote gli automezzi…) per evitare il trasferimento del virus. Sarebbe interessante conoscere quanti manifesti sono stati diffusi dal Ministero della Salute (vedi sotto) per avvertire i turisti a non abbandonare avanzi di alimenti nei boschi, a non trasportare carne e salumi non certificati CE e a sanificare gli indumenti dopo una passeggiata nei boschi.

È vero che la peste suina non comporta rischi per la salute umana, ma il danno economico è enorme visto che l’Italia ospita 8,7 milioni di maiali domestici e quasi 50mila persone sono impiegate nel settore. Le vendite di prosciutto, salsicce e salumi comportano ricavi per 8,2 miliardi di euro l’anno, ma le cifre sono destinate a drastiche diminuzioni, visto che aumenta il numero di Paesi che hanno bloccato le importazioni.

La caccia assurda ai cinghiali

Il Financial Times ricorda le pesanti critiche rivolte dalla missione UE a luglio alla gestione italiana. Il report segnalava il fallimento degli interventi e sottolineava come la caccia al cinghiale nelle regioni, si può ritorcere contro perché spinge gli animali a migrare altrove, portando con sé il virus come è avvenuto. Quest’analisi che abbiamo riportato in un’intervista nel mese di aprile 2022 ad Andrea Mazzatenta dell’Università degli Studi ‘G. d’Annunzio’ Chieti-Pescara non è stata presa in considerazione dai Commissari straordinari.

La cosa bella è che in Italia la peste suina viene rappresentata come un’epidemia arrivata improvvisamente, come un evento inarrestabile (un po’ come il Covid). In questo modo non ci sono soggetti che hanno fallito sia tutti i fronti, ma solo persone di buona volontà che hanno cercato di ostacolare un virus sconosciuto e insidioso con scarsi risultati. Così si assolvono ministri, commissari e anche le lobby e i maiali continuano a morire.

Ultim’ora

Il nuovo Commissario straordinario alla peste suina Filippini (l’unico che ha capito la gravità della situazione e sta cercando di arginare in tutti i modi l’epidemia) ha protratto di un altro mese le misure restrittive straordinarie nei confronti degli allevamenti nella zona rossa. Una misura necessaria che dovrebbe quanto meno evitare l’estensione della zona rossa.