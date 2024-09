Il 29 agosto 2024 il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana Giovanni Filippini ha emanato l’Ordinanza n.3/2024, sulle misure da adottare negli allevamenti situati in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna per arginare l’epidemia che dal gennaio 2022 si è diffusa a macchia d’olio in otto regioni. Si tratta delle prime misure ‘intelligenti’ che però arrivano con 30 mesi di ritardo, quando ormai la situazione è chiaramente fuori controllo.

I numeri sono da brivido: rinvenute oltre 2.400 carcasse di cinghiali morti a causa del virus, 26 allevamenti di suini contagiati negli ultimi mesi (45 in totale), 60 mila maiali abbattuti. I due commissari straordinari nominati dal Governo prima di Filippini si sono distinti per l’adozione di provvedimenti del tutto inefficaci che hanno contribuito ad ampliare a dismisura l’area di interesse. Basta dire che la strategia di questi due anni ha avuto come capisaldi due fattori del tutto secondari, come l’abbattimento dei cinghiali da parte dei cacciatori e il supporto dell’esercito. Il risultato è sin troppo evidente: un’epidemia inarrestabile che se tutto va bene sarà risolta nell’arco di qualche anno.

I provvedimenti del nuovo Commissario alla peste suina

Il provvedimento di Filippini segna una svolta. Già operativo e in vigore sino al 30 settembre, inasprisce il divieto di movimentazione degli animali negli allevamenti situati nella zona rossa, che ormai occupa un vasto territorio. Il perimetro spazia da Novi Ligure a La Spezia, poi sale fino a Parma, Cremona, Milano, Busto Arsizio per spostarsi a Vercelli, Alessandria e Alba (vedi cartina). In quest’area i maiali possono essere spostati solo per andare al macello, e comunque anche questa operazione deve essere fatta dopo accurati controlli.

Per quanto riguarda gli automezzi, si possono usare solo quelli destinati a trasportare mangimi, carcasse e liquami, e comunque bisogna procedere alle disinfezione regolare di tutti i mezzi. L’ordinanza dispone il divieto di ingresso negli allevamenti di qualsiasi persona, compresi i veterinari liberi professionisti, i tecnici di filiera, i mangimisti e di tutte le persone che non si occupano della gestione degli animali. Il divieto è esteso anche a cani e altri animali da compagnia o da reddito. Negli allevamenti è inoltre vietata qualsiasi manutenzione o lavoro non strettamente connesso ad interventi a garanzia del benessere animale.

C’è di più: gli operatori che lavorano negli allevamenti devono indossare tute e calzari monouso e garantire di non aver visitato altre strutture nelle 48 ore precedenti e di non essere stati in boschi o luoghi in cui sia stata segnalata la presenza di cinghiali. Nella zona rossa sono vietate mostre, mercati, fiere, esposizioni e ogni altra manifestazione o aggregazione di carattere agricolo/zootecnico che coinvolga il settore suinicolo.

I compiti dei servizi veterinari

L’ordinanza prevede che “i servizi veterinari debbano verificare le effettive condizioni di biosicurezza (barriere di isolamento intorno agli allevamenti per evitare contatto con fauna selvatica, adozione di camere separate di accesso per area sporca e area pulita e disinfezione degli automezzi). Nel caso di carenze strutturali non sanabili entro 15 giorni il veterinario dispone l’avvio degli animali al macello o l’abbattimento.

L’ultima nota è la più critica perché quando negli allevamenti delle zone ‘rosse’ si individua un qualsiasi contatto diretto o indiretto con un focolaio il servizio veterinario può disporre l’abbattimento preventivo degli animali.

L’emergenza peste suina ignorata troppo a lungo

Si tratta di provvedimenti necessari ma tardivi. Basta ricordare i due focolai riscontrati in Lombardia a Pavia e a Vernate per capire quanto sia poco diffusa la cultura delle prevenzione e della biosicurezza in molte aziende agricole. A Pavia, un anno fa, un allevatore ha mandato gli animali al macello pur sapendo che erano malati di peste suina. Poche settimane fa a Vernate un allevatore ha seppellito 20 maiali morti colpiti dal virus nel retro dell’azienda, causando poi il contagio di altri otto allevamenti.

L’altro elemento da evidenziare è l’intervento del Consorzio de prosciutto di Parma che in 30 mesi si è distinto per la scarsa sensibilità verso il problema, come se la peste suina fosse un’entità separata dal prosciutto. Il Consorzio ha avuto la beneaugurata idea di scrivere un comunicato pochi mesi fa, in cui si mostrava preoccupato per l’espansione dell’epidemia sul territorio, dopo che Il Fatto Alimentare ha segnalato l’arrivo della peste a Langhirano, dove ha sede il consorzio e dove vengono stagionate migliaia di cosce di suino. In questi giorni il Consorzio ha espresso preoccupazione per la probabile riduzione delle cosce di suino che potranno essere stagionate.

Anche Coldiretti in 30 mesi ha dimostrato scarsa sensibilità verso l’epidemia, come se la questione riguardasse il settore metalmeccanico e non quello agroalimentare. Di fronte a posizioni così imbarazzanti da parte di due enti che in genere sono molto ascoltati dai Ministeri e all’operato di commissari straordinari incapaci non c’è da stupirsi se adesso è scattata un’allerta grave nella zona rossa e che il futuro si prospetti molto complicato.

