Martedì 13 maggio, il Tribunale di Roma ha accolto le richieste della Procura della Capitale e ha condannato in primo grado Adriano Panzironi a 2 anni e 8 mesi di prigione per esercizio abusivo della professione medica. Il giudice ha inflitto anche una pena di 1 anno e 4 mesi al fratello Roberto, accusato di concorso nello stesso reato. Il processo era iniziato nel 2020, in seguito a una denuncia dal presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi.

Panzironi e Life 120

Panzironi, che all’epoca era giornalista (poi sospeso dall’Ordine), anni fa aveva inventato la dieta Life 120 per “vivere 120 anni” e guarire da patologie croniche come il diabete, il morbo di Chron o l’Alzheimer. Insieme al fratello, aveva fondato due società e un’emittente televisiva (Life 120 Channel) per diffondere il suo regime alimentare, una dieta low carb, che identificava nei carboidrati la fonte di molte malattie. Nel 2014, Panzironi, aveva pubblicato anche un libro, “Vivere 120 anni, le verità che nessuno vuole raccontarti”, che ha avuto un notevole successo commerciale e ha tenuto un grande raduno all’EUR: il Life 120 Day (vedi cartellone sotto).

Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura, oltre a consigliare la sua dieta agli spettatori delle sue trasmissioni, Panzironi offriva agli utenti “particolareggiate indicazioni sul regime alimentare e programmi e metodi di nutrizione, scientificamente qualificabili in termini di ‘dieta’ perché improntati all’eliminazione di taluni cibi ed all’assunzione di altri in dosaggi determinati”.

Panzironi forniva anche indicazioni personalizzate dopo contatti presi dai telespettatori attraverso il call center della società oppure via Facebook, e prescriveva integratori, commercializzati online dalla sua stessa azienda, “contenenti vitamine, metalli di interesse biologico, melatonina ed altre sostanze idonee a produrre effetti di potenziale nocività per la salute dell’individuo se assimilati senza controllo medico,” si legge nelle carte della Procura.

Gli altri guai del ‘guru delle diete’

Questo è solo l’ultimo colpo subito da Panzironi e dalle sue aziende. Già nel 2018, quando la popolarità del ‘guru delle diete’ era al suo apice, l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM), aveva multato per 500mila euro le sue società e 24 emittenti televisive che trasmettevano il suo programma Il Cerca Salute per pubblicità occulta e informazioni ingannevoli.

L’anno successivo l’Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) aveva sanzionato con oltre 260 mila euro Life 120 Channel, per aver “trasmesso informazioni pubblicitarie potenzialmente lesive della salute degli utenti” (multa poi confermata dal TAR del Lazio nel 2022). Sempre nel 2019, l’Antitrust ha multato una seconda volta Adriano Panzironi, per aver continuato a diffondere, all’interno della trasmissione Il Cerca Salute, due versioni dello spot pubblicitario dell’integratore Orac Spice, contenenti informazioni ingannevoli. La sanzione, questa volta, era di 250 mila euro, più altri 40 mila euro per pubblicità occulta.

