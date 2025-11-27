Il Ministero della Salute ha segnalato un altro richiamo di formaggio raclette porzionato, questa volta da Tosano, mentre i supermercati Carrefour hanno pubblicato quello di alcune confezioni di panettone farcito per un problema di etichettatura.

Il richiamo del panettone

Carrefour, come accennato, ha diffuso il richiamo da parte del produttore di due lotti di panettone farcito DeMilan Dubai Style Chocolate Lazzaroni. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è l’assenza, in alcune confezioni, della lista degli ingredienti e degli allergeni in lingua italiana. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 800 grammi, con i numeri di lotto L2527651 e L252881, e il termine minimo di conservazione (TMC) 30/04/2026.

L’azienda Paolo Lazzaroni e Figli Spa ha prodotto il panettone richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Gorizia 41/43, a Saronno, in provincia di Varese.

L’azienda fa sapere che gli allergeni presenti nel panettone interessato dal provvedimento sono grano, pistacchio, latte, soia e uovo, e che potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio e senape. Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere a quality@lazzaroni.it

Il richiamo della raclette

Il Ministero, invece, ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di alcuni lotti di formaggio raclette francese venduto con l’etichetta Supermercati Tosano. La ragione indicata è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto coinvolto è venduto porzionato in confezioni a peso variabile, appartenenti ai lotti 64251112 con scadenza 21/11/2025, 67251113 scadenza 22/11/2025, 18251113 con scadenza 22/11/2025, 30251114 con scadenza 23/11/2025, 39251115 con scadenza 24/11/2025, e 26251120 con scadenza 29/11/2025. Nonostante l’avviso sia datato 21/11/2025, il Ministero della Salute lo ha pubblicato soltanto nel tardo pomeriggio del 26/11/2025: nel frattempo quasi tutti i lotti sono scaduti. Tosano, invece, non ha mai pubblicato il provvedimento sul suo sito.

I Supermercati Tosano Cerea Srl hanno porzionato e confezionato la raclette richiamata nei singoli punti vendita della catena.

È probabile, anche se non indicato sull’avviso pubblicato dal Ministero della Salute, che il provvedimento sia collegato al richiamo precauzionale per possibile presenza di Listeria di alcuni lotti di formaggio francese Raclette de Saison a marchio Entremont Terroirs & Sélection (leggi qui l’articolo sul primo richiamo della raclette). Nei giorni scorsi, infatti, anche le catene Tigros e Iperal hanno richiamato diversi lotti di raclette porzionata e venduta con l’etichetta della catena (leggi qui l‘articolo sul richiamo della raclette Tigros e Iperal).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono quindi restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 249 richiami, per un totale di 553 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

