Nel fine settimana, Iperal e Tigros hanno segnalato il richiamo della raclette prozionata e venduta a proprio marchio per rischio Listeria, mentre il Ministero della Salute ha diffuso quello di un lotto di cumino in polvere per rischio chimico.

Il richiamo della raclette venduta da Iperal e Tigros

Le due catene di supermercati hanno richiamato precauzionalmente alcuni lotti di formaggio raclette prodotto da Entremont e venduto porzionato e con le etichette di Iperal e Tigros. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes.

I prodotti in questione sono i seguenti:

Formaggio raclette venduto con l’etichetta di Iperal Supermercati in fette da circa 250 grammi, appartenenti ai lotti numero 516514, 516615, 516117, 516218 e 516319, e le date di scadenza 26/11/2025, 27/11/2025, 29/11/2025, 30/11/2025 e 01/12/2025; lottidistribuiti nei punti vendita di Piantedo (provincia di Sondrio) e Barlassina (provincia di Monza e Brianza) tra il 13/11/2025 e il 16/11/2025; anche il Ministero della Salute ha segnalato il provvedimento;

Formaggio raclette venduto con l’etichetta di Tigros in fette di peso variabile, appartenenti ai lotti 312/25 con scadenza 20/11/2025, 314/25 con scadenza 22/11/2025, ma anche senza numeri di lotto con data di preincarto precedente al 21/11/2025.

L’azienda Entremont Alliance ha prodotto il formaggio raclette richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova a Glomel, in Francia (marchio di identificazione FR 22.061.015 CE). La raclette venduta da Iperal è stata prozionata e confezionata nello stabilimento di via Viganò 140, a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, mentre quella distribuita da Tigros è stata incartata nell’impianto di via Mario Albino Bonicalza 174, a Cassano Magnago, in provincia di Varese.

Il precedente

In precedenza, i supermercati Gros Cidac, Iper, Italmark, Tigros, Conad, Carrefour e Iperal hanno segnalato il richiamo precauzionale di alcuni lotti di formaggio francese Raclette de Saison a marchio Entremont Terroirs & Sélection (leggi qui l’articolo sul primo richiamo della raclette).

Il richiamo del cumino

Il Ministero ha diffuso anche il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di cumino in polvere (Jeera Powder) a marchio Alì Babà. La ragione indicata è la presenza di alcaloidi pirrolizidinici. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 100 grammi, 400 grammi e 1 kg, con il numero di lotto 30/10/2026, corrispondente al termine minimo di conservazione (TMC).

L’azienda Asian Spices ha prodotto il cumino richiamato in uno stabilimento nel Gujarat, in India. L’impresa Fresh Tropical Srl lo ha commercializzato in Italia.

A scopo precauzionale si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli ai punti vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 245 richiami, per un totale di 549 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute, Tigros

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Al canale telegram Iscriviti

Al canale Whastapp Iscriviti

Al canale Instagram Broadcast Iscriviti

2