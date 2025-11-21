I supermercati Gros Cidac, Iper, Italmark e Tigros hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di alcuni lotti di formaggio francese Raclette de Saison a marchio Entremont Terroirs & Sélection. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è distribuito in forme da 7 kg, appartenenti ai lotti numero 551215-04 con la data di scadenza 15/12/2025, 1551222-00 con la data di scadenza 22/12/2025, 1551222-03 con la data di scadenza 22/12/2025, e 1560105-01 con la data di scadenza 05/01/2026.

L’azienda Entremont Alliance ha prodotto il formaggio raclette richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova a Glomel, in Francia (marchio di identificazione FR 22.061.015 CE).

Gros Cidac fa sapere di aver venduto la raclette richiamata porzionata e preincartata a fette, con date di preincarto comprese tra il 18/10/2025 e il 24/10/2025. Il prodotto in questione è stato in vendit fino alla prima settimana di novembre.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare la raclette con le date di scadenza e i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

