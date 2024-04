Il Ministero della Salute ha segnalato un maxi richiamo precauzionale da parte del produttore di numerose tipologie di pasticceria secca e paste di mandorla prodotte da Fimardolci. La ragione, anche in questo caso, è la possibile presenza di corpi estranei metallici nei prodotti segnalati. Di seguito la lista delle referenze e i marchi segnalati.

Baci di dama

Baci di dama Trevisan, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto T0311 e il termine minimo di conservazione (TMC) 06/03/2025;

Baci di dama Fimardolci, in confezioni da 1,5 kg, con il numero di lotto A0311 e il TMC 06/03/2025.

Bocconcini

Bocconcini all’amarena Hersun, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto H0408 e il TMC 02/02/2025; prodotto destinato alla Germania;

Bocconcini all’amarena Jadore, in vassoi da 200 grammi e in confezioni da 1,5 kg, con il numero di lotto Jo226 e il TMC 22/12/2024; prodotto destinato al Canada;

Bocconcini all’amarena Soprano, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto M0401 e il TMC 26/01/2025; prodotto destinato al Regno Unito;

Bocconcini all’amarena Treo, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto M0325 e il TMC 19/01/2025; prodotto destinato alla Francia;

Bocconcini del nonno Fimardolci, in vassoi da 200 grammi con il numero di lotto A0325 e il TMC 19/01/2025, e in confezioni da 1,5 kg con il numero di lotto A0226 e il TMC 22/12/2024;

Bocconcini del nonno Jadore, in vassoi da 200 grammi e in confezioni da 1,5 kg con il numero di lotto J0226 e il TMC 22/12/2024; prodotto destinato al Canada;

Bocconcini del nonno Treo, in confezioni da 1,5 kg, con il numero di lotto M0325 e il TMC 19/01/2025; prodotto destinato alla Francia;

Bocconcini ai fichi Fimardolci, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto A0408 e il TMC 02/02/2025;

Bocconcini alla fragola Fimardolci, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto A0408 il TMC 02/02/2025;

Bocconcini al limone Fimardolci, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto B0318 e il TMC 12/01/2025, e in confezioni da 1,5 kg con il numero di lotto A0226 e il TMC 22/12/2024;

Bocconcini al limone Hersun, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto H0408 e il TMC 02/02/2025; prodotto destinato alla Germania;

Bocconcini al limone Soprano, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto M0401 e il TMC 26/01/2025; prodotto destinato al Regno Unito.

Campanelle

Campanelle mandorla Fimardolci, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto A0212 e il TMC 09/10/2024.

Cocco

Cocco Hersun, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto H0408 e il TMC 02/02/2025; prodotto destinato alla Germania;

Cocco glassa cacao Hersun, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto H0408 e il TMC 02/02/2025; prodotto destinato alla Germania.

Colombine

Colombine alla mandorla Fimardolci, in vassoi da 200 grammi e in confezioni da 1,5 kg, con il numero di lotto A0205 e il TMC 02/10/2024.

Cornettini

Cornettini Fimardolci, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto A0325 e il TMC 19/01/2025;

Cornettini Hersun, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto H0408 e il TMC 02/02/2025; prodotto destinato alla Germania.

Cuore di mandorla

Cuore di mandorla classico Naturalia, in confezioni da 1,5 kg, con i numeri di lotto F0401 e il TMC 26/01/2024, e F0219 e il TMC 15/12/2024; prodotto destinato ai Paesi Bassi;

Cuore di mandorla e amarena Naturalia, in confezioni da 1,5 kg, con i numeri di lotto F0401 e il TMC 26/01/2025, e F0304 e il TMC 29/12/2024; prodotto destinato ai Paesi Bassi;

Cuore di mandorla e arancia Naturalia, in confezioni da 1,5 kg, con i numeri di lotto F0401 e il TMC 26/01/2025, e F0219 e il TMC 15/12/2024; prodotto destinato ai Paesi Bassi;

Cuore di mandorla e cacao Naturalia, in confezioni da 1,5 kg, con il numero di lotto F0401 e il TMC 26/01/2025; prodotto destinato ai Paesi Bassi;

Cuore di mandorla e fico Naturalia, in confezioni da 1,5 kg, con il numero di lotto F0401 e il TMC 26/01/2025; prodotto destinato ai Paesi Bassi;

Cuore di mandorla e limone Naturalia, in confezioni da 1,5 kg, con i numeri di lotto F0401 e il TMC 26/01/2025, e F0219 e il TMC 15/12/2024; prodotto destinato ai Paesi Bassi;

Cuore di mandorla e mela Naturalia, in confezioni da 1,5 kg, con il numero di lotto F0401 e il TMC 26/01/2025; prodotto destinato ai Paesi Bassi;

Cuore di mandorla e pistacchio Naturalia, in confezioni da 1,5 kg, con il numero di lotto F0401 e il TMC 26/01/2025; prodotto destinato ai Paesi Bassi;

Mini cuore di mandorla Naturalia, in confezioni da 75 grammi, F0219 e il TMC 15/12/2024; prodotto destinato ai Paesi Bassi.

Paste di mandorla assortite

Dessert mandorlati assortiti Jadore, in confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto J0226 e il TMC 22/12/2024; prodotto destinato al Canada.

Petit fleur

Petit fleur Trevisan, in confezioni da 180 grammi, con il numero di lotto T0219 e il TMC 15/12/2024.

Pizzicotti

Pizzicotti Fimardolci, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto A0325 e il TMC 19/01/2024.

Ricciarelli

Ricciarelli Fimardolci, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto A0408 e il TMC 02/02/2025;

Ricciarelli Hersun, in vassoi da 200 grammi, con il numero di lotto H0408 e il TMC 02/02/2025.

L’azienda Fimardolci Srl ha prodotto tutti le paste di mandorla e i dolci richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in strada San Carlo Z.I. Mazzocchio 1182, Pontinia, in provincia di Latina.

Gli altri richiami di paste di mandorla

In precedenza, Ministero e supermercati hanno segnalato altri richiami di dolci, pasticceria e paste di mandorle per la possibile presenza di corpi estranei di origine metallica. Con il richiamo di oggi il totale delle referenze coinvolte è salito a 48. Gli altri prodotti interessati sono i seguenti:

Baciotti al cioccolato, baciotti con pistacchio, mandorlino mix, mandorlino al cioccolato, mandorlino al pistacchio, mandorlino glassato, amandine e rosette ai frutti di bosco a marchio La Sfoglia (leggi qui l’articolo sul primo richiamo);

Amaretti al pistacchio a marchio Fratelli Fiore, baci di dama, bocconcini all’amarena, petit fleur, ricciarelli, bocconcini al limone e dessert di mandorla assortiti a marchio Fimardolci (leggi qui l’articolo sul secondo richiamo).

Cuor di Mandorla a marchio Fantinato Lineadolce (leggi qui l’articolo sul terzo richiamo)

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare le paste di mandorla con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono invece restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2024 Il Fatto Alimentare ha segnalato 90 richiami, per un totale di 197 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata

