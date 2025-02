Nel fine settimana, il Ministero della Salute e i supermercati Conad hanno segnalato due nuovi richiami: si tratta di un altro formaggio francese per sospetta presenza di Escherichia coli STEC e di gorgonzola DOP con la data di scadenza sbagliata.

Il richiamo del formaggio Morbier

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di alcuni lotti di formaggio francese a latte crudo Morbier a marchio Beillevaire. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la sospetta presenza di Escherichia coli STEC a seguito di un caso di sindrome emolitico uremica (SEU). Il formaggio interessato è venduto sottovuoto in fette da 200 grammi e in porzioni da 1,5 kg, con i numeri di lotto 2491093, 2492780J, 2493591, 2510600, 2491861 e 2492254P, con varie date di scadenza (non indicate nel richiamo).

L’azienda Beillevaire ha prodotto il formaggio Morbier richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova nella zona industriale La Seiglerie, a Machecoul-Saint-Meme, in Francia (marchio di identificazione FR 44.087.045 CE).

Alla fine di gennaio, il Ministero e alcuni supermercati avevano segnalato altri lotti di formaggio a latte crudo Morbier, prodotti dall’azienda Perrin-Vermot e venduti con il marchio Jean Perrin in connessione con un focolaio di 11 casi di sindrome emolitico-uremica identificati dalle autorità sanitarie francesi in pazienti adulti (ne abbiamo parlato in questo articolo). Negli scorsi giorni il Morbier e altri formaggi prodotti dalla stessa azienda sono stati oggetto in Francia di un altro richiamo massivo a titolo preventivo. Non è chiaro se il formaggio a marchio Beillevaire sia collegato a questi provvedimenti, essendo questo prodotto da un’azienda diversa.

Il richiamo del gorgonzola Conad

I supermercati Conad, invece, hanno richiamato un lotto di gorgonzola dolce DOP a marchio Sapori & Dintorni. La ragione indicata è la presenza in etichetta della data di scadenza errata. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto 25029003 con la scadenza errata 10/03/2029. L’avviso di richiamo di Conad non indica quale sia la data di scadenza corretta.

L’azienda Invernizzi Srl ha prodotto il gorgonzola dolce DOP per Conad Società Cooperativa. Lo stabilimento di produzione si trova via Romentino 98, a Trecate, in provincia di Novara (marchio di identificazione IT 01 698 CE).

A scopo precauzionale, Conad invita le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del gorgonzola con la data di scadenza indicata, a riportarlo al punto di vendita d’acquisto, dove si provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 34 richiami, per un totale di 70 prodotti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

