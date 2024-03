Un lettore ci scrive per segnalare un’informazione presente su una marmellata della linea Natù della marca Rigoni di Asiago, chiedendoci se è tutto regolare. Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta dell’azienda.

La lettera sulla marmellata

Buongiorno, qualche tempo fa ho fatto la spesa presso il supermercato Eurospar di San Daniele del Friuli (Udine) e, in procinto di acquistare la confettura ai frutti di bosco Rigoni di Asiago, controllo l’etichetta accorgendomi che, nonostante la dicitura senza zuccheri aggiunti, nella tabella degli ingredienti, compare la presenza di eritritolo, comunemente usato come dolcificante. Ritenendo fuorviante la discrepanza tra la dicitura senza zuccheri aggiunti e quanto indicato tra gli ingredienti, ho evitato l’acquisto e fotografato il barattolo, di cui vi inoltro le tre foto. Inoltre gli ingredienti sono sul lato opposto la tabella con i valori nutrizionali, sotto la quale campeggia la proporzionalità tra quantità di frutti di bosco e quella di purea di mele. Angelo

La risposta dell’azienda

Siamo ben lieti di fornire tutte le informazioni utili ai consumatori per rispondere ai dubbi sulle caratteristiche dei nostri prodotti della linea Natù. Le preparazioni di frutta della linea Natù sono state studiate e realizzate proprio per quei consumatori attenti all’apporto di zuccheri nella dieta quotidiana senza compromessi sul gusto.

Come ha osservato il consumatore, in lista ingredienti, è presente l’edulcorante eritritolo che, pur essendo un ingrediente con funzione dolcificante, non è uno zucchero ma un polialcol. Con il termine “zuccheri” si definiscono infatti: “tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli”. A livello nutrizionale l’eritritolo, a differenza degli zuccheri, ha un valore energetico pressoché nullo, nonostante l’elevato potere dolcificante (l’apporto in calorie è considerato zero ai fini dell’etichettatura dei prodotti alimentari) ed un indice glicemico pari a zero.

Teniamo a precisare inoltre che, ad oggi, l’eritritolo è l’unico edulcorante reperibile sul mercato con certificato biologico, grazie alla sua derivazione di origine naturale. Il contenuto di zuccheri dichiarato nelle informazioni nutrizionali, per le preparazioni di frutta Natù, è dato esclusivamente dagli zuccheri presenti naturalmente nella frutta impiegata.

In considerazione delle caratteristiche del nostro prodotto ed in particolare per il fatto che non contiene mono- o disaccaridi aggiunti per le proprietà dolcificanti, la norma ci consente di riportare il claim “senza zuccheri aggiunti”; indicazione indubbiamente utile e di interesse per i consumatori con particolari esigenze nutrizionali.

Infine, proprio per evitare fraintendimenti per il consumatore, abbiamo ritenuto di esplicitare il dettaglio della composizione della frutta utilizzata in riferimento al claim “95% frutta” presente nel campo visivo principale. Questa indicazione è riportata sotto la tabella nutrizionale in una posizione facilmente visibile e vicina al claim a cui fa riferimento.

