Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Giovanni Ballarini (professore emerito dell’Università degli Studi di Parma e docente nella facoltà di Medicina Veterinaria dal 1953 al 2002), su alcuni programmi tv che vorrebbero fare divulgazione scientifica, ma finiscono per dare spazio a personaggi impreparati, bizzarri o addirittura alla disinformazione.

La lettera sui programmi tv

Gentile direttore,

non ho più intenzione di seguire in televisione i servizi che si qualificano di divulgazione scientifica, in particolare Quinta Dimensione su Rai 1 e Report su Rai 3. I motivi sono i seguenti. Sono abbastanza anziano per aver seguito, come giovane ricercatore, l’inizio della carriera di divulgazione scientifica di Piero Angela, a Torino, negli anni Settanta del secolo scorso, dove andavo assieme a Danilo Mainardi e qualche altro ricercatore che faceva riferimento alla Biologia di Parma. Nelle sedute preparatorie dei programmi, più lunghe delle riprese, ogni mia asserzione doveva essere ben documentata per assolvere alle tre esigenze di Angela (“precisione, precisone, precisione”).

Report su Rai 3 non fa divulgazione scientifica secondo Ballarini

Si lavorava inoltre per argomenti ‘puntuali’ perché, nella pur giovanissima televisione, Angela si era reso conto che non si potevano superare i dieci minuti nei quali condensare il messaggio, che doveva essere unico e ben preciso. Da qui i successivi programmi di Piero Angela costruiti su un’equilibrata serie di brevi interventi su argomenti diversi, sempre non più lunghi di dieci minuti, limite necessario per avere l’attenzione dell’ascoltatore. Lo stesso modo di lavorare che ho poi avuto con Indro Montanelli per il quale ho scritto oltre cento articoli di divulgazione scientifica, ciascuno secondo il modello di: una sola idea, una cartella dattiloscritta, linguaggio comprensibile al benzinaio. Metodo che vedo presente su Il Fatto Alimentare.

Un’assurda par condicio

Oggi mi trovo una televisione che non fa divulgazione scientifica, ma solo una spettacolarizzazione che si svolge in base non solo alla disponibilità di immagini, ma soprattutto a un’assurda e scientificamente improponibile ‘par condicio’ di competenti e incompetenti. Se un ricercatore in cinque minuti espone un argomento sul quale ha lavorato anche per decenni, per l’assurda par condicio bisogna che segua un intervento di cinque minuti di qualsiasi incompetente purché abbia un certo richiamo mediatico. Inoltre, mantenere per due ore l’attenzione sullo stesso argomento è impossibile e per questo si divaga su argomenti che con quello principale hanno ben poche relazioni, creando una bella confusione.

Per questo non seguo più queste trasmissioni, preferisco un buon programma di musica preferibilmente classica o leggere un libro.

Giovanni Ballarini

© Riproduzione riservata – Foto: Depositphotos

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1