La presenza di corpi estranei nei prodotti è una delle cause più frequenti di richiamo. Una lettrice ci ha segnalato di aver trovato più volte frammenti di plastica nel merluzzo congelato comprato da Lidl. Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta della catena di discount.

La lettera

Buongiorno, vorrei segnalare che ho acquistato i filetti di merluzzo atlantico senza pelle congelato della marca Ocean Sea alla Lidl di via Polidoro da Caravaggio a Milano e ogni volta che l’ho comprato, ho trovato dentro alla carne del pesce dei pezzetti di plastica celeste. Ora non so se dipenda da come il merluzzo è confezionato oppure è plastica che mangia il pesce nel mare, ma mi sembra troppo una coincidenza che questi pezzetti abbiano sempre lo stesso colore. Dunque propendo di più per la possibilità che ciò sia causato dal modo di confezionamento. È possibile segnalarlo all’azienda o in qualche altro modo?

Maria Elena

La risposta di Lidl

Gentile cliente, abbiamo letto con attenzione la sua richiesta e la ringraziamo per l’interesse verso la nostra Azienda e i nostri prodotti. La presente per informarla che, a seguito di dovute verifiche, non abbiamo ricevuto ulteriori segnalazioni in merito alla referenza da lei indicata e dunque confidiamo che si tratti di un caso isolato.

Supponiamo che la plastica segnalata sia la medesima che viene utilizza sulle imbarcazioni di cattura per separare i blocchi di merluzzo congelati. Il fornitore assicura di applicare stringenti controlli in produzione per rimuovere l’eventuale presenza di tale plastica. Tuttavia, qualora dovesse essere accidentalmente rinvenuta, si rassicura che la stessa è idonea per il contatto alimentare e non risulta quindi nociva se identificata e rimossa in sede di preparazione del prodotto.

