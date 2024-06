Sottolineare le dichiarazione ‘curiose’ e colorite del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida è ormai prassi per diversi quotidiani, siti e trasmissioni televisive che ogni settimana trovano materiale utile cui ispirarsi. Anche noi abbiano raccolto qualche dichiarazione ‘cult’ del ministro, che riguardano l’ambito alimentare. Eccone alcune.

“Quante guerre non ci sarebbero state di fronte a cene ben organizzate?”; “Sto facendo un ragionamento con la ristorazione. Vorrei imporre un piatto dedicato al formaggio nei menu degli esercizi di ristorazione. Non il formaggio che accompagna, ma il formaggio che è il piatto, ricalcando un po’ il modello francese”; “Da noi spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi, cercando dal produttore l’acquisto a basso costo spesso comprano qualità”; “Un modo per verificare il benessere animale in una azienda agricola è ‘chiederlo’ direttamente a loro. Se si avvicinano all’uomo senza timore significa che lo considerano un loro amico”.

Un recentissimo suggerimento arriva da un video reperibile online dove l’argomento è la cannabis. Lollobrigida precisa che: “Non punto a trasformare i nostri campi di grano, le nostre coltivazioni, in campi di cannabis light, anzi. Penso che possiamo sopravvivere anche senza”. E quando il giornalista Giuseppe Ferrante de La7 gli chiede: “Le è mai venuta voglia di provarla? Io ce l’ho qui”, Lollobrigida risponde: “No, light no. Se te la devi fa’ ‘na canna, fattela bene no?”

