Dopo i nostri articoli sull'uso del cappello nelle cucina professionali, una lettrice ci scrive per sottoporci un dubbio che ha sulla gestione degli avanzi al ristorante, in particolare del pane. Alla domanda della nostra risponde Gabriella Iacono, tecnologa alimentare ed esperta di ristorazione. Di seguito la lettera e la risposta dell'esperta.

La lettera sul pane al ristorante

Buongiorno, scrivo per chiedere se il ristorante può riutilizzare il pane lasciato dai clienti nel cestino a fine pasto, ringrazio anticipatamente per l’aiuto.

Alessandra

La risposta di Gabriella Iacono

La risposta semplice è no. Il pane potrebbe essere stato toccato con le mani dal commensale. Non è igienico riutilizzarlo. Ma non c’è nessuna norma che lo vieta espressamente. Come nel caso del cappello in cucina, siamo sempre nel campo nelle buone pratiche igieniche (in particolare, del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e la legge 30 aprile 1962 n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

Per quanto riguarda, invece, il pane avanzato, ma non servito ai clienti, siccome ha una conservabilità di 24 ore (di legge), oltre tale limite deve essere eliminato.

